Власти Узбекистана ограничили доступ к Telegram, Facebook и Instagram

В Узбекистане ограничена работа мессенджера Telegram, а также соцсетей Facebook, «Одноклассники» и сервисов YouTube и Instagram. Соответствующее решение 3 ноября приняли надзорные органы страны, указав на нарушение закона о персональных данных.

Также в среду пользователи из Узбекистана жаловались на перебои в работе указанных сервисов.

«Использование соответствующих ресурсов в сети интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков», — указывается в пояснении к реестру госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор).

Указанные соцсети и сервисы включены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Отмечается, что Узкомнадзор направлял администрации сервисов указания еще в июле этого года, 2 ноября им были направлены предписания, а 3 ноября работа сервисов была ограничена.

С 15 апреля, согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва, все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан на территории страны. После чего, в июле 2021 года, в стране была ограничена работа Twitter, Skype, TikTok, «ВКонтакте» до устранения ими нарушений.

Ранее, 5 октября, представитель Роскомнадзора сообщил «Известиям», что ведомство намерено через суд заставить Facebook заплатить оборотный штраф за несвоевременное удаление опасного и запрещенного контента.

Административный протокол по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ был составлен за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в соцсетях Facebook и Instagram, уточнил представитель РКН.

Среди тех материалов, доступ к которым не ограничен Facebook и Instagram, — разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих или направленные на раскол государства; об употреблении наркотических средств; о местах реализации самодельного оружия; об опасном отношении к жизни и здоровью несовершеннолетних (пропагандирующих зацепинг, руфинг, совершение умышленной асфиксии); об экстремистских и террористических организациях; с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ, уточнили в РКН.