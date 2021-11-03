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Верховная рада уволила первого вице-премьера и министра экономики Любченко

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Верховная рада Украины уволила Алексея Любченко с должности первого вице-премьера, министра экономики. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба рады.

Решение поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кроме того, на пленарном заседании украинского парламента сообщалось, что вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников также намерен покинуть свой пост.

Также в этот день состоялось заседание комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины. Комитет рассмотрел заявление об отставке министра обороны Андрея Тарана и рекомендовал раде освободить Тарана с занимаемой должности. Министр обороны подал соответствующее заявление ранее, 2 ноября.

Как сообщил главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов со ссылкой на источники, президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру на пост министра обороны, им должен стать Алексей Резников.

Согласно конституции страны, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабмина назначаются радой. Смещает министров с должности также парламент.

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