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Министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку

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Министр обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную раду заявление об отставке. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает украинское издание НВ со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

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В свою очередь, главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру на пост министра обороны, им должен стать вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Таран родился 4 марта 1955 года в Франкфурте-на-Одере (Германия) в семье военного. В 1977 году окончил Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище имени С. М. Кирова, в 1987 году — командный факультет Военной академии противовоздушной обороны Сухопутных войск имени Маршала Советского Союза А. В. Василевского (Киев).

В 1999–2004 годах занимал должность военного атташе при посольстве Украины в США. В декабре 2015 года был назначен первым заместителем командующего сухопутными войсками украинских вооруженных сил.

Верховная рада IX созыва 4 марта 2020 года утвердила Андрея Тарана министром обороны Украины в правительстве Дениса Шмыгаля. Его кандидатура была предложена президентом Владимиром Зеленским и поддержана 285 голосами депутатов при 226 необходимых.

7 октября Верховная рада Украины отправила спикера парламента Дмитрия Разумкова в отставку.

Как указывал Зеленский, Разумков перестал быть членом команды партии «Слуга народа» и ведет свою собственную политическую жизнь.

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