Путин 4 ноября примет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 ноября, прилетит в Севастополь, где посетит мемориал, посвященный окончанию гражданской войны в России, выступит там и встретится с главой региона Михаилом Развожаевым. Об этом 3 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства прилетит в Крым из Сочи по случаю Дня народного единства.

«И также из Севастополя президент выйдет на видео-конференц-связь на заседание ВГС Союзного государства», — сказал представитель Кремля.

28 октября Песков анонсировал, что в День народного единства, 4 ноября, состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Ранее в этот день ту же дату назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

10 сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил об одобрении Совмином Союзного государства РФ и Белоруссии интеграции на основе 28 согласованных отраслевых программ. Также он отметил, что граждане двух стран должны получить выгоду от интеграционных процессов.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.