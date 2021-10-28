Песков подтвердил дату заседания по Союзному государству

В День народного единства 4 ноября состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Об этом в четверг, 28 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, в День народного единства 4 ноября состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Пройдет оно в режиме видеоконференции»,— сказал он.

Ранее в этот день ту же дату назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

7 октября российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили подготовку саммитов ЕАЭС и СНГ в Минске в октябре, а также заседание высшего Госсовета в ноябре. Кроме того, они затронули текущие вопросы в развитии двусторонних отношений.

10 сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил об одобрении Совмином Союзного государства РФ и Белоруссии интеграции на основе 28 согласованных отраслевых программ. Также он отметил, что граждане двух стран должны получить выгоду от интеграционных процессов.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.