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Взрыв прогремел в афганском городе Джелалабад

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В городе Джелалабад в провинции Нангархар на востоке Афганистана 3 ноября произошел мощный взрыв, есть погибшие и раненые. Об этом сообщают местные СМИ.

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По данным портала GradaCrisis24, взрыв произошел вблизи полицейского участка в районе Шах Бурхан Ага. Количество жертв и пострадавших выясняются, по словам очевидцев, есть погибшие. Причина взрыва пока не названа.

По некоторым данным за взрывом последовала перестрелка. Как сообщает агентство Ashvaka, было подорвано транспортное средство талибов. В то же время Shamshad News указывает на вероятность того, что произошло два взрыва.

Движение «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ), пришедшее к власти в стране, пока не комментировало случившееся.

2 ноября в результате взрыва в центре Кабула погибло 25 человек, более 50 человек пострадали. По информации афганских СМИ, атаки были совершены боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (обе террористические организации запрещены в РФ).

Кабульский спецназ провел спецоперацию, в ходе которой боевики были ликвидированы.

Боевики запрещенной в РФ группировки ИГ в Афганистане ранее заявляли о намерении продолжать свою деятельность в стране и совершили ряд терактов. 15 октября в шиитской мечети Биби-Фатима в афганском Кандагаре также произошел теракт.

В результате взрыва погибли 63 человека, еще 83 пострадали. 8 октября взрыв прогремел в шиитской мечети Сеид-Абад в Кундузе. В это время в мечети проходила пятничная молитва, собравшая сотни верующих. В результате погибли 150 человек, около 200 получили ранения.

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