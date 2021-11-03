Тарантино выставит на аукцион вырезанные сцены из «Криминального чтива»

Квентин Тарантино выставит на аукцион «Криминальное чтиво». Семь вырезанных из фильма сцен станут токенами в форме NFT. Материалы будут доступны только покупателям, передает телеканал «Известия». «Криминальное чтиво» вышло на экраны в 1994 году. Квентин Тарантино получил свой первый «Оскар» за лучший сценарий.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.