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На Украине зарегистрировали более 23 тысяч случаев COVID-19 за сутки

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За прошедшие сутки на Украине зарегистрировали более 23 тыс. случаев COVID-19. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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«За сутки 2 ноября в Украине: зафиксировано 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1406, медработников — 421); 310 439 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы — 81 339 человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

Отмечается, что также за минувшие сутки было госпитализировано 5 935 человек. Умерли от последствий COVID — 720 человек.

Кроме того, сообщается, что за весь период вакцинальной кампании проведено более 18 млн прививок.

28 октября, за сутки на Украине COVID-19 заболели 26 071 человек, что стало рекордным показателем с начала пандемии коронавируса.

До этого, 22 октября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что число людей на Украине, умирающих от COVID-19, вскоре может достигнуть 1 тыс. в сутки.

2 октября министр здравоохранения страны Виктор Ляшко сообщил, что украинские власти планируют начать производство собственных вакцин против гриппа и коронавируса в 2022 году. По его словам, первый украинский препарат сойдет с линии уже в следующем году.

13 сентября правительство Украины внесло изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Согласно новым нормам, COVID-сертификаты будут разделяться на зеленые и желтые, работа некоторых заведений будет разрешена даже в случае введения красной зоны карантина при наличии большого числа вакцинированных.

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