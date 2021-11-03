Жители Миннеаполиса проголосовали против упразднения полиции

Жители Миннеаполиса, крупнейшего города в штате Миннесота (США), отвергли на референдуме проект реформы правоохранительной системы. Об этом 3 ноября сообщил телеканал Fox News.

Согласно данным, поступившим со 135 из 136 участков, против инициативы выступили 56,21%, за — 43,79%, при этом для ее одобрения требовалось не менее 51%. Основные американские СМИ исключили возможность изменения итогов по мере дальнейшего подсчета.

Горожанам предлагалось утвердить поправки в устав Миннеаполиса о замене управления полиции на департамент общественной безопасности, где полицейские «при необходимости» могли бы сохраниться как «офицеры мира» на усилении медицинских и социальных работников.

По словам сторонников реформы, из-за смерти темнокожего местного жителя Джорджа Флойда институт полиции оказался дискредитированным, и Миннеаполису был необходим более гуманный и гибкий инструментарий деэскалации уличных конфликтов — с привлечением социальных работников, психологов и наркологов.

Противники реформы, в свою очередь, настаивали, что разгул преступности требует усиления правоохранительных органов, деморализованных скандалом с Флойдом, последовавшими протестами, а также продолжающимися расследованиями и судами.

В конце мая 2020 года в США прошли массовые акции протеста против расизма под девизом Black Lives Matter («Жизнь черных имеет значение»). Поводом для волнений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания в Миннеаполисе, во время которого полицейский Дерек Шовин применил удушающий прием. После смерти Флойда в Соединенных Штатах произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.

Многие правозащитные организации и политики тогда выступили с критикой деятельности стражей порядка и высказались за сокращение расходов на работу полицейских управлений.

В июне 2021 года американский суд приговорил Шовина к 22,5 года тюремного заключения.