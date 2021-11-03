Режиссер Лунгин сравнил вывод войск СССР и США из Афганистана

Выход военных Советского Союза 30-летней давности с территории Афганистана можно рассматривать как уход, в то время как выход солдат Соединенных Штатов и их западных союзников, который общественность могла наблюдать этим летом, больше походит на «бегство». Такими рассуждениями поделился режиссер Павел Лунгин, автор кинокартины «Братство» о советских солдатах в Афганистане, о чем стало известно в преддверии премьеры произведения в среду, 3 ноября.

В фильме актер Кирилл Пирогов играет необычного сотрудника спецслужб — прототипа генерала в отставке Николая Ковалева, бывшего афганского солдата, который вдохновил Лунгина на создание кинокартины. Герой Пирогова на войне не бросает своих, но в то же время предпочитает решать проблемы с врагами путем переговоров: он спасает вороватого прапорщика, который продает душманам тушенку, делая вид, что это гранатомет.

Герои фильма погружаются в размышления о советском времени: зачем СССР пришел в Афганистан, потеряв 15 тыс. человек, и при этом Союзу удалось построить десятки фабрик, школ и больниц.

«Страшно, что всё рушится, что мы никому не нужны», — такие слова произносит в фильме герой Пирогова.

Однако события минувшего лета заставляют иначе рассмотреть кинокартину Лунгина, а именно — через призму в виде вывода американских военных с тех же территорий.

«Мне кажется, мы выходили по-другому: со знаменами, с оркестрами, мы не так убежали за два дня <…> И американцы, и англичане сейчас себе ломают зубы об Афганистан», — поделился рассуждениями режиссер.

Премьера фильма «Братство» состоится в эту субботу, 6 ноября, на телеканале РЕН ТВ. Как только на произведение открылись телевизионные права, руководство телеканала сразу приобрело фильм.

«Братство» — картина, основанная на подлинных воспоминаниях и военных эпизодах. Это ценно как для РЕН ТВ, так и для экспертов в области нон-фикшн-производства. Составить свое мнение о фильме телезрители смогут совсем скоро. Режиссер и актеры уверены: произведение посмотрят самые разные телезрители, начиная от тех, кто прошел через пекло Афганистана, и заканчивая людьми, для которых эта история пока неизведанная.