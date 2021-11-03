Прямой эфир
Общество
В Иркутской области ужесточили меры против распространения коронавируса
Происшествия
На шахте «Байкаимская» в Кемеровской области произошло задымление
Культура
Оркестр Росгвардии выступил в честь Дня народного единства на Кипре
Мир
Экс-замглавы ВСУ призвал Киев готовиться к объявлению военного положения
Армия
Закупки ФСО и Росгвардии засекретят с 2022 года
Культура
На аукционе Sotheby's выставят украшения дома Романовых
Армия
Российские военные подарили коляски детям-инвалидам из школы в Дамаске
Армия
Военные в ЗВО провели более 200 командно-штабных учений
Экономика
Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из Турции
Мир
В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19 на дрожжах

Режиссер фильма «Братство» рассказал о возникновении замысла кинокартины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильмы и идеи создания кинокартин возникают в жизни как люди: так, знакомство с генералом в отставке Николаем Ковалевым, прошедшим Афганистан, побудило режиссера Павла Лунгина создать нетипичное для своего творчества кинематографическое произведение «Братство». Об этом стало известно в преддверии премьеры произведения в среду, 3 ноября.

Бывший генерал Ковалев после афганских событий стал в 90-е годы директором Федеральной службы безопасности. Тем не менее, долгое время он боролся с болевым синдромом воспоминаний, вызванным пережитыми событиями.

Веха войны: «Братство» Павла Лунгина впервые покажут в телеэфире
Фильм можно посмотреть 6 ноября на РЕН ТВ

«Нетипичный человек, встреча с ним произвела на меня большое впечатление, потому что у него тоже было такое чувство: где ребята, куда они все разлетелись, как сложились их судьбы? У него тоже было сложная эмоция, связанная с этим» — таким образом Лунгин описал портрет генерала Ковалева.

Также Лунгин отметил, что для его поколения война в Афганистане была тем, чего и боялись, и ждали.

Премьера фильма «Братство» состоится в эту субботу, 6 ноября, на телеканале РЕН ТВ. Как только на произведение открылись телевизионные права, руководство телеканала сразу приобрело фильм.

«Братство» — картина, основанная на подлинных воспоминаниях и военных эпизодах. Это ценно как для РЕН ТВ, так и для экспертов в области нон-фикшн-производства. Составить свое мнение о фильме телезрители смогут совсем скоро. Режиссер и актеры уверены: произведение посмотрят самые разные телезрители, начиная от тех, кто прошел через пекло Афганистана, и заканчивая людьми, для которых эта история пока неизведанная.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021