Режиссер фильма «Братство» рассказал о возникновении замысла кинокартины

Фильмы и идеи создания кинокартин возникают в жизни как люди: так, знакомство с генералом в отставке Николаем Ковалевым, прошедшим Афганистан, побудило режиссера Павла Лунгина создать нетипичное для своего творчества кинематографическое произведение «Братство». Об этом стало известно в преддверии премьеры произведения в среду, 3 ноября.

Бывший генерал Ковалев после афганских событий стал в 90-е годы директором Федеральной службы безопасности. Тем не менее, долгое время он боролся с болевым синдромом воспоминаний, вызванным пережитыми событиями.

«Нетипичный человек, встреча с ним произвела на меня большое впечатление, потому что у него тоже было такое чувство: где ребята, куда они все разлетелись, как сложились их судьбы? У него тоже было сложная эмоция, связанная с этим» — таким образом Лунгин описал портрет генерала Ковалева.

Также Лунгин отметил, что для его поколения война в Афганистане была тем, чего и боялись, и ждали.

Премьера фильма «Братство» состоится в эту субботу, 6 ноября, на телеканале РЕН ТВ. Как только на произведение открылись телевизионные права, руководство телеканала сразу приобрело фильм.

«Братство» — картина, основанная на подлинных воспоминаниях и военных эпизодах. Это ценно как для РЕН ТВ, так и для экспертов в области нон-фикшн-производства. Составить свое мнение о фильме телезрители смогут совсем скоро. Режиссер и актеры уверены: произведение посмотрят самые разные телезрители, начиная от тех, кто прошел через пекло Афганистана, и заканчивая людьми, для которых эта история пока неизведанная.