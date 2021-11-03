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Директор МХАТа Кехман назвал разницу между Бузовой и Цискаридзе

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Новый директор театра МХАТ им. Горького Владимир Кехман объяснил, почему отменил спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой и чем она отличается от Николая Цискаридзе. Этим он поделился в беседе с РЕН ТВ в среду, 3 ноября.

Кехман признался, что очень ждет встречи с Татьяной Васильевной Дорониной, чтобы узнать, каким бы она хотела видеть театр. Надеется, что это произойдет до конца года. А на встрече с труппой новый директор заявил, что больше не будет «никаких любимчиков, все должны работать», и справляться он рассчитывает силами актерского состава, без приглашенных артистов.

Театральный деятель добавил, что написал Ольге Бузовой СМС и попросил не обижаться, так как ничего личного в его решении убрать из репертуара спектакль с ней нет.

«Продано всего лишь 225 билетов, и это цифра, которая не позволяет мне выпустить этот спектакль на сцену. Поэтому его отменили. Всё. Ничего другого нет. Я много раз говорил, что конверсия Instagram равна нулю. Вот есть Цискаридзе: гонорар — 500 тыс., сбор – 6 млн. Это я понимаю. Всё остальное пока на сегодняшний день — миф. Бесплатно все ходят, но чтобы заплатить деньги и прийти — это другая составляющая. Поэтому я всегда говорил и буду говорить: театр — особое место, здесь жизнь live», — рассказал Кехман

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О назначении Владимира Кехмана на должность генерального директора МХАТ им. Горького стало известно 27 октября.

1 ноября Эдуард Бояков написал заявление об уходе с поста художественного руководителя МХАТ им. Горького. По его словам, директор Владимир Кехман предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.

Резонанс вокруг театра вызвала премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади. На одну из главных ролей была приглашена телеведущая Ольга Бузова, она исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку».

31 августа худрук Бояков сообщил о продлении контракта с ней на участие в постановке. Но позже спектакль отменили. Официальной причиной отмены в театре назвали низкие продажи билетов. 31 октября стало известно, что спектакль переносится на неопределенный срок, однако снимать «Чудесного грузина» из репертуара не планируется.

На заявления о плохих продажах билетов Бузова отвечала, что это ложь и места на постановку с ее участием раскуплены. И пожелала МХАТу всегда таких продаж на постановки театра, как были на спектакле с ее участием.

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