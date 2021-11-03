Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из Турции

Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию России лимонов из Турции из-за превышения в них допустимого уровня пестицидов. Об этом в среду, 3 ноября, сообщается на сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в пищевой продукции «Лимоны свежие» (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения — Турция, нарушений обязательных требований законодательства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в лимонах обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

В целях недопущения пищевых отравлений у населения с 3 ноября приостанавливается их ввоз на территорию Российской Федерации.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на строгом контроле ведомства.

С 29 октября в Россию приостановлен ввоз турецких мандаринов. В них также было превышено допустимое содержание пестицидов.

24 сентября Россельхознадзор сообщал об обнаружении вирусов в помидорах из Турции.