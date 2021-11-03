Прямой эфир
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из Турции
Мир
В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19 на дрожжах
Мир
Израиль выпустил несколько ракет по пригороду сирийского Дамаска
Наука
Ученые обнаружили фальсификацию части испытаний вакцины Pfizer
Наука
Сроки запуска российской миссии на Луну определят весной 2022 года
Мир
Россия предложила США «усилить свое присутствие» в Москве ради виз
Армия
Миротворцы обезопасили транспортное движение в Нагорном Карабахе
Авто
Собянин утвердил субсидии на покупку такси для перевозки колясочников
Общество
Ивана Сафронова поместили в карцер за попытку настроить телеантенну
Культура
Тарантино продаст семь сцен из «Криминального чтива» в качестве токенов

Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из Турции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию России лимонов из Турции из-за превышения в них допустимого уровня пестицидов. Об этом в среду, 3 ноября, сообщается на сайте ведомства.

В мутной воде: 89% российских рыбных консервов сочли некачественными
Специалисты возлагают надежды на обязательную цифровую маркировку

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в пищевой продукции «Лимоны свежие» (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения — Турция, нарушений обязательных требований законодательства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в лимонах обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

В целях недопущения пищевых отравлений у населения с 3 ноября приостанавливается их ввоз на территорию Российской Федерации.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на строгом контроле ведомства.

С 29 октября в Россию приостановлен ввоз турецких мандаринов. В них также было превышено допустимое содержание пестицидов.

24 сентября Россельхознадзор сообщал об обнаружении вирусов в помидорах из Турции.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021