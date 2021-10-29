Роспотребнадзор раскрыл детали запрета на ввоз турецких мандаринов

Заместитель начальника отдела организации надзора по гигиене питания и контроля за продукцией в обороте управления санитарного надзора Роспотребнадзора Дмитрий Макаров в беседе с «Известиями» прокомментировал запрет на ввоз турецких мандаринов в Россию, анонсированный 28 октября.

«Роспотребнадзор, проанализировав Систему быстрого оповещения по качеству пищевых продуктов (RASFF, система Европейского союза), получил информацию о выявлении в турецких мандаринах пестицида хлорпирифос», — сказал Макаров.

По его словам, Роспотребнадзором был усилен контроль на территории РФ и на ее границе, и в рамках проводимых контрольно-оперативных мероприятий была выявлена пищевая продукция «мандарины свежие» турецкого происхождения конкретного изготовителя (FIKRET DEGIRMENCI SARARTMA PAKETLEME IHRACAT ITHALAT VEPAZARLAMA LIMITED SIRKETI SARIBRAHIMLI MAHALLESI IPEK-1 SOK.NO 21 AKDENIZ/MERSIN/TURKEY) с нарушением обязательных требований законодательства.

Макаров уточнил, что в данной продукции были обнаружены остаточные количества пестицида хлорпирифос, концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

В результате Роспотребнадзором с 29 октября 2021 года приостановлен ввоз указанной продукции данного изготовителя на территорию РФ. Мера принята в целях защиты жизни и здоровья населения РФ и остается на особом контроле ведомства.

Макаров напомнил, что пестициды — это ядовитые вещества, которые при попадании в организм человека вызывают различные реакции.

«В зависимости от концентрации пестицида, которая нанесена на фрукты или находится внутри вот этой плодоовощной продукции, потенциально будет возрастать и вред», — заключил он.

24 сентября Россельхознадзор сообщал об обнаружении вирусов во фруктах и помидорах из Турции.