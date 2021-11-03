После объявления длинных выходных россияне начали активно скупать недвижимость. За последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39%, на вторичное жилье — на 11,9%, рассказал «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Многие из тех, кто уже подбирал жилье, постарались максимально ускорить совершение сделки, также активизировались люди, которые опасаются затяжного локдауна и растущей инфляции, — пояснил Сергей Зайцев. — Россиян тревожит вероятность ухудшения эпидситуации и связанного с этим снижения доходов, дальнейшего повышения ключевой ставки и разгона инфляции. При таком сценарии в том числе может встать под вопрос одобрение ипотеки».

Спрос на квартиры в конце октября – начале ноября показал резкий рост, подтвердил заместитель генерального директора компании «ПроГород» группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов. Это связано прежде всего с повышением ключевой ставки 22 октября с 6,75% до 7,5%. Покупатели стараются взять ипотечный кредит по максимально выгодным условиям, пока банки не пересмотрели ставки, уточнил он.

По словам управляющего партнера компании «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, темпы подорожания жилья замедлились в июле и августе, но в сентябре средняя стоимость квадратного метра, например, в столичных новостройках выросла почти на 3%, до 256 тыс. рублей. В октябре квартиры в строящихся корпусах в городах-миллионниках подорожали в среднем на 0,8%, зафиксировал «Циан».

Если не будет введен длительный локдаун, цены на первичное жилье в Москве могут вырасти в пределах 5% до конца года, считает Андрей Колочинский. В крупных городах России — на 3–5%, полагает Сергей Зайцев. В перспективе произойдет замедление индексации цен, они уже не могут расти теми же темпами, что во время ажиотажа 2020-го, считают в «Циан».

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Принять метры: из-за длинных выходных резко вырос спрос на жилье