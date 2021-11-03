Власти снова скорректируют методику оценки доходов населения

В марте 2022-го будут опубликованы пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям населения за 2018–2020 годы. Об этом сказано в презентации об итогах деятельности и задачах на будущее Минэкономразвития (есть у «Известий»). Корректировки будут произведены в результате изменения методов расчета.

Как пояснили «Известиям» в Росстате, при оценке платных услуг теперь будут учитывать ряд новых источников информации. Среди них — доходы самозанятых, новые виды сервисов, получившие развитие на фоне пандемии — например, каршеринг и курьерская доставка, а также фитнес-центры (корректировки расчетов по этой отрасли обусловлены введением налогового вычета за занятия спортом). Кроме того, с 2022 года планируется начать подсчитывать данные об электронных услугах в сфере IT — речь об онлайн-кинотеатрах, платных подписках на игровые сервисы, облачных хранилищах.

В методике оценки доходов и расходов россиян тоже расширят список наблюдаемых источников, сообщили в Росстате. При расчете трат предлагается принять во внимание данные контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых и результаты переписи малого бизнеса, а для оценки сбережений — сводки ЦБ о движении средств на брокерских счетах физлиц.

Росстат уже менял методику расчета доходов и расходов россиян в 2019 году. Тогда в оценку поступлений добавили показатели оплаты труда получающих зарплаты «в конверте», наемных работников у физлиц и ИП, а также оклады в иностранной валюте. А при расчете расходов начали учитывать траты на покупку товаров вне торговых сетей, оплату посреднических услуг при купле-продаже недвижимости и при сдаче ее в аренду, а также арендную плату за жилье.

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