В Минсельхозе допустили подорожание молочных продуктов

Министерство сельского хозяйства направило в правительство свой доклад «О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)» за подписью замглавы ведомства Оксаны Лут. «Известия» ознакомились с документом.

Молочная продукция — единственная категория, в которой Минсельхоз допустил рост цен. В министерстве подчеркнули, что по всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечают увеличение себестоимости производства, в том числе за счет подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов. По данным Минсельхоза, стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного — 49,1 руб./кг (7,9%), сливочного масла — 526,3 руб./кг (5,9%), сыров — 391,5 руб./кг (4,1%).

«С учетом роста себестоимости производства, а также дополнительных затрат предприятий в связи с введением с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный, экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию», — отмечено в докладе ведомства.

Величина предполагаемого подорожания в документе не указана.

С начала осени под идентификацию попали ультрапастеризованное и стерилизованное молоко, сливки, сухие молочные продукты, сгущенное молоко, масло и десерты со сроками годности более 40 суток.

В докладе Минсельхоза сказано, что средства, которые поступили от экспортной пошлины на зерновые, можно направить на компенсацию затрат молочного скотоводства на корма. Речь идет о сумме в 10 млрд рублей в год.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Санкционированный пакет: в Минсельхозе допустили подорожание молочки