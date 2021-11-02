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В Сети появился новый трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето

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Американская компания Sony показала новый трейлер блокбастера «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. Ролик доступен со 2 ноября на YouTube-канале SonyPicturesRU.

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В фильме рассказывается о талантливом и тяжелобольном Майкле Морбиусе, посвятившем свою жизнь поискам лекарства от тяжелой болезни крови. В какой-то момент он понимает, что его может спасти кровь летучих мышей, и решается провести опасный эксперимент. В результате ДНК профессора перестраивается, превращая его в кровожадного монстра, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В новом трейлере подробнее раскрывается сюжет будущего хоррора. После судьбоносного эксперимента Морбиус какое-то время пытается бороться со своей болезнью и не причинять столько вреда людям.

Помимо этого, в ролике есть отсылки к фильмам «Веном» и «Человек-паук: Возвращение домой», сообщает REGNUM.

По словам Джареда Лето, его персонаж невероятно силен и является важной частью киновселенной Marvel.

«Морбиус» стартует в российском прокате с 20 января 2022 года, отмечает «Ридус».

29 октября стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер второго сезона сериала «Ведьмак». Во втором сезоне повзрослевшая героиня сериала Цири учится владеть мечом, юг продолжает войну с севером, а ведьмак Геральт пытается спасти людей от чудовищ. Премьера намечена на 17 декабря 2021 года.

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