Иностранцы отложили до 80% забронированных в Россию поездок в ноябре

Иностранные туристы отменили и перенесли до 80% забронированных на ноябрь поездок в Россию. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщили «Известиями» туроператоры.

«Пока отсутствует четкий регламент по приему иностранных туристов в связи с введением в российских регионах QR-кодов, партнеры предпочитают туры аннулировать или переносить. На данный момент, до выяснения всех нюансов по заселению с QR-кодом и сдачей дополнительного теста ПЦР, перенесены до 80% туров», — сказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Эту информацию «Известиям» подтвердил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Да, иностранные туристы стали переносить туры в Россию в период ноябрьских каникул и отказываться от них. Это происходит из-за того, что введены QR-коды в кафе, ресторанах, на некоторых объектах показа. А у зарубежных гостей преимущественно другие вакцины, не «Спутник V», поэтому российские QR-коды они получить не могут», — сказал он.

Барзыкин добавил, что Россию с туристическими целями сейчас посещают туристы примерно из десятка стран. Это в первую очередь арабские государства — ОАЭ и Катар, а также Индия и страны Европы.

«На новогодние и рождественские туры этот тренд пока не распространился. Но туристы в ожидании, когда эти меры закончатся, либо будет внесена ясность по их исполнению», — добавил вице-президент РСТ.

Ранее в этот же день об отмене или переносе туров в Россию иностранными туристами рассказали в Ассоциации туроператоров (АТОР).

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября. Власти Новгородской области уже сообщили о продлении режима ограничений до 14 ноября.

При этом власти всех 85 российских регионов объявили о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. В части из них мера уже вступила в силу, в части — заработает до середины декабря. Код могут получить граждане, прошедшие полный курс вакцинации одним из зарегистрированных в России препаратов, те, кто переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев и обращался при этом к врачу, а также обладатели отрицательных ПЦР-тестов (срок годности 72 часа).