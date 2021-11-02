Вокалистка Анна Дзюба покинула поп-группу Artik & Asti

Вокалистка Анна Дзюба покинула украинскую поп-группу Artik & Asti после 10 лет работы в коллективе. Об этом 2 ноября сообщил второй солист дуэта Артем Умрихин.

«Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых, наоборот, радостным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально — Аня покидает группу Artik & Asti», — написал Умрихин в Instagram.

Музыкант поблагодарил бывшую коллегу за «долгий, невероятно интересный и важный путь». Он отметил, что группа Artik & Asti продолжит свою деятельность, но в другом составе. Кто станет новой солисткой, пока неизвестно.

За 10 лет коллектив выпустил четыре альбома. Группа Artik & Asti удостоились множества наград, включая «Золотой граммофон», VK Music Awards, премии каналов RU.TV и «Муз-ТВ». По итогам 2020 года коллектив попал в топы по прослушиваниям во многих стрим-сервисах.