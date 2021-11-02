В США детям на Хеллоуин дали конфеты с иглами

Во время традиционного похода за сладостями на Хеллоуин в городе Фостория в американском штате Огайо детям дали конфеты со швейными иглами внутри. Об этом сообщила полиция города на своей странице в Facebook.

По словам правоохранителей, ужасающие находки были обнаружены в двух конфетах.

«Хотя нам известно только о двух конфетах, мы относимся к этому серьезно и потрясены тем, что кто-то может быть настолько сумасшедшим, чтобы захотеть причинить вред детям в нашем сообществе», — заявил начальник полиции Кейт Лорено.

Полиция сообщила, что родители могут проверить конфеты своих детей на рентгене в местной больнице.

«И полиция Фостории, и городская общественная больница ProMedica считают, что лучше всего предпринять все возможные разумные меры, чтобы обезопасить наших детей и помочь родителям принять осознанное решение с любыми конфетами, полученными их детьми», — заявили правоохранители.

Полицейские попросили всех, кто знает что-либо о том, кто мог бы быть причастен к раздаче конфет с иглами, связаться с властями.

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