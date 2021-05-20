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Серийного отравителя в Москве приговорили к 16 годам колонии

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Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, обвиняемый в отравлении десятка людей с целью ограбления в Москве, приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Соответствующее решение в четверг, 20 мая, принял Басманный суд Москвы.

«Суд назначил Сабанову наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе суда.

О том, что 26-летний Сабанов травил случайных знакомых газировкой, в которую добавлял психотропные препараты, стало известно в июне 2019 года.

После того, как жертвы теряли сознание, он забирал их вещи. Некоторые из пострадавших на непродолжительное время впадали в кому. Таганский суд Москвы 26 июня арестовал подозреваемого.

В отношении мужчины возбудили семь уголовных дел о разбое, а также краже личных вещей. Как сообщалось летом того ж года, менее 24 человек в центре Москвы стали жертвами отравления газировкой с добавленным в нее неизвестным веществом.

Кроме того летом 2019 года московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, которые первоначально отпустили предполагаемого преступника. Правоохранители задержали Сабанова еще в начале июня. В ходе досмотра у него обнаружились личные вещи и документы жертв разбоя, однако полицейские отпустили злоумышленника под подписку о невыезде, после чего преступления продолжились.

новость дополняется

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