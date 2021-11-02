Марина Зудина назвала праздником назначение Хабенского худруком МХТ

Народная артистка России Марина Зудина во вторник, 2 ноября, в беседе с «Известиями» заявила, что считает для себя праздником назначение Константина Хабенского на должность художественного руководителя Московского художественного театра имени А.П. Чехова.

«У меня праздник. Я неожиданно узнала о назначении Константина Хабенского на должность руководителя МХТ, я рада. Просто потому, что его энергия, требовательность к себе, принципиальность, его счет по отношению к себе — это всё прекрасно. В нем достаточно энергии, чтобы делать что-то новое, свое», — отметила актриса.

Комментируя назначение Владимира Кехмана на должность генерального директора Московского художественного академического театра имени М. Горького, она посчитала это «правильным решением».

Ранее, 27 октября, сообщалось, что Хабенский сменил Сергея Женовача на должности худрука МХТ. Отмечалось, что Женовач покинул этот пост по собственному желанию.

В тот же день генеральным директором МХАТ им. М. Горького был назначен Владимир Кехман. Он ранее занимал аналогичную должность в Новосибирском государственном театре оперы и балета. Там его сменит дирижер Дмитрий Юровский.

1 ноября после разговора с Кехманом художественный руководителя МХАТа имени Горького Эдуард Бояков написал заявление об уходе со своего поста.