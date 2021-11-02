Прямой эфир
Мир
Лидер ведущей в Японии оппозиционной партии Эдано объявил об отставке
Спорт
Сборная РФ по художественной гимнастике завоевала серебро ЧМ в Японии
Культура
Марина Зудина назвала праздником назначение Хабенского худруком МХТ
Мир
В ФРГ указали на способность Путина одним словом снизить цены на газ
Общество
Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 6 ноября
Мир
Брат Меган Маркл положительно оценил инициативу сестры стать президентом США
Мир
Тысячи невакцинированных пожарных Нью-Йорка отстранены от работы
Общество
В Севастополе убрали блокпосты по проверке QR-кодов
Мир
Посол Италии в России выступил за перезапуск диалога Москвы и НАТО
Армия
Военные РФ и Сирии провели летно-тактические учения

Марина Зудина назвала праздником назначение Хабенского худруком МХТ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народная артистка России Марина Зудина во вторник, 2 ноября, в беседе с «Известиями» заявила, что считает для себя праздником назначение Константина Хабенского на должность художественного руководителя Московского художественного театра имени А.П. Чехова.

«У меня праздник. Я неожиданно узнала о назначении Константина Хабенского на должность руководителя МХТ, я рада. Просто потому, что его энергия, требовательность к себе, принципиальность, его счет по отношению к себе — это всё прекрасно. В нем достаточно энергии, чтобы делать что-то новое, свое», — отметила актриса.

Комментируя назначение Владимира Кехмана на должность генерального директора Московского художественного академического театра имени М. Горького, она посчитала это «правильным решением».

Ранее, 27 октября, сообщалось, что Хабенский сменил Сергея Женовача на должности худрука МХТ. Отмечалось, что Женовач покинул этот пост по собственному желанию.

В тот же день генеральным директором МХАТ им. М. Горького был назначен Владимир Кехман. Он ранее занимал аналогичную должность в Новосибирском государственном театре оперы и балета. Там его сменит дирижер Дмитрий Юровский.

1 ноября после разговора с Кехманом художественный руководителя МХАТа имени Горького Эдуард Бояков написал заявление об уходе со своего поста.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021