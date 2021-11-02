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Брат Меган Маркл положительно оценил инициативу сестры стать президентом США

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Сводный брат Меган Маркл Томас заявил, что бывшая герцогиня Сассекская обладает всеми качествами для того, чтобы добраться до Белого дома. Он бы не удивился, если бы Меган однажды собралась баллотироваться на пост президента США, о чем Томас рассказал в беседе c порталом New Ideas.

По его словам, у Меган явно есть «та индивидуальность, решимость и мотивация», сказал он, так что желание сестры однажды выставить свою кандидатуру на пост президента США его не удивит.

«Я знаю, что она будет делать свое дело максимальными усилиями, она выдержит и добьется. Я желаю ей удачи, но если это ее цель, то она обязательно это сделает. Целься!» — пожелал Томас Маркл успехов сестре Меган.

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Томас Маркл — 55-летний монтажник окон из Орегона. На этой неделе выходит в эфир реалити-шоу Big Brother VIP, в котором он принял участие. В этой связи он воспользовался интересом СМИ к его персоне и заявил, что «сделал бы всё, чтобы встретиться с Арчи и Лилибет» — дети Меган Маркл и принца Гарри.

«Я действительно надеюсь, что Меган наблюдает за мной, вот почему я делаю это, чтобы она могла увидеть настоящего меня», — заявил Томас, который однажды нелестно высказался о Меган.

В большом интервью-исповеди он рассказал, как из-за внезапно ставшей невестой принца Меган, он не смог справиться с наплывом папарацци, внимания и расспросов о сестре и однажды назвал ее «поверхностной», а принцу Гарри шепнул по секрету, что «Меган разрушит его жизнь».

«Мне ничего не нужно, я бы просто с подошел к их дому и постучал в дверь, крепко обнял и поцеловал ее, сказал, что чертовски скучал по ней, и извинился прямо глядя ей в лицо... Может быть, однажды это произойдет. Я бы сделал всё, чтобы увидеть Арчи и Лилибет», — признался брат Меган Маркл.

Ранее, в августе, отец Меган — тоже Томас Маркл — заявил, что слухи о намерении дочери баллотироваться в президенты США — «полнейшая чушь». Отношения отца и Меган испортились после ее свадьбы с принцем Гарри. Он часто шутил над ней, упрекал в том, что дочь забыла о несчастном родителе. Но британской Metro заявлял, что у 40-летней дочери нет политических амбиций.

Слухи о желании Маркл баллотироваться в президенты появились в сентябре 2020 года, когда некий инсайдер, приближенный к паре, заявил, что Меган не хотела отказываться от своего американского гражданства в том числе оттого, что надеется в будущем заняться политикой, писал портал Vanity Fair.

Летом стало известно, что Меган Маркл нашли в США работу. Бывшая американская актриса, жена британского принца Гарри Меган Маркл, стала исполнительным продюсером мультсериала на стриминговой платформе Netflix под рабочим названием «Перл».

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