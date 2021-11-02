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Эколог разъяснил появление сильного тумана в Москве

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Эколог Антон Хлынов в беседе с «Известиями» объяснил появление аномально густого тумана, который окутал Москву, о чем он рассказал во вторник, 2 ноября.

По словам специалиста, обычно любые взвеси в атмосфере, особенно если они имеют техногенное происхождение, опасны, как и опасен слишком застойный и влажный воздух.

«Те атмосферные аномалии, связанные с погодными условиями, температурным режимом из-за сезона, когда воздух днем прогревается, к вечеру охлаждается, и намного сильнее, чем в жаркую погоду летом. Поэтому он оседает, оказывается переувлажненным, и в мелких частицах влаги содержатся твердые мелкодисперсные взвеси. Они берутся от действия техногенных факторов», — заявил Хлынов.

Эколог уточнил, что в Москве таких факторов два: первый — загрязнение воздуха автомобилями, число которых в столице составляет около 4 млн. Второй — огромное количество запечатанных земель, от большого количества строек и обилия поверхностей с уничтоженным травостоем, что наблюдается в ближнем Подмосковье.

«Чем больше этого будет, тем больше будет загрязнена атмосфера, тем больше будет таких аномалий, как сегодня, которые будут задерживать природные взвеси», — подчеркнул специалист.

Накануне на улицы Москвы опустился непроглядный туман. Погодное явление можно наблюдать на всей территории столицы. На некоторых улицах видимость не превышала 20–30 м. Горожане отмечали, что, выходя из дома, попадали в «кисель».

Также серьезные проблемы испытывали и автомобилисты. На дорогах зафиксировали увеличение числа ДТП.

О тумане в Москве и области предупредили ранее 1 ноября в столичном главке МЧС. Предупреждение будет действовать до 10:00 вторника, 2 ноября. Местами в столице ожидается туман с видимостью 200–700 м. Водителей и пешеходов мегаполиса призвали к осторожности из-за непогоды.

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