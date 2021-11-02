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За год студии в России подорожали на 31%

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Среди других типов жилья студии в массовых новостройках стали лидерами по годовому росту цены, сообщили «Известиям» в компании «Метриум». Например, в Москве они подорожали в среднем на 42%, до 7,56 млн рублей. Однокомнатные квартиры в столице прибавили в цене 34% (до 10,8 млн рублей), двухкомнатные — 30% (до 15,14 млн), трехкомнатные — 25% (до 19,68 млн), уточнили аналитики.

В среднем в крупных городах России стоимость квадратного метра студий в октябре 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 30,7%, а в целом на первичном рынке — на 17%, рассказал «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Максимальный рост на квадратные метры в студиях среди крупных городов отмечен в Москве — 52,6% (средняя стоимость «квадрата» по всем типам выросла на 17,4%), Санкт-Петербурге — 48% (по всем типам — 34,7%), Краснодаре — 40,8% (по всем типам — 24%), Казани — 37,9% (по всем типам — 24,1%) и Омске — 27,1% (по всем типам — 13,3%)», — рассказал он.

Студии, как правило, имеют самую минимальную площадь. Например, их средний размер в Москве сейчас составляет 24,7 кв. м, тогда как однушек — 39,9 «квадратов», двушек — 61,2, трешек — 83,9, рассказали в компании «Метриум».

Традиционно квадратный метр в студии стоит дороже, чем в более крупных квартирах, отметил вице-президент GloraX Руслан Сырцов. И общий рост цен наиболее заметен именно на малогабаритных квартирах, пояснил он.

Несмотря на высокую стоимость квадратного метра, студии остаются самыми доступными предложениями на первичном рынке, указал совладелец «Группы Родина» Владимир Щекин.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Малы, да дороги: за год студии в России подорожали на 31%

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