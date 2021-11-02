В России создали тест на активность антител к SARS-CoV-2

Специалисты Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова (ИБХ) РАН и Центра компетенций национальной технологической инициативы разработали количественный тест для иммуноферментного определения нейтрализующей активности антител к коронавирусу. Анализ покажет, насколько эффективно антитела защищают человека от заражения SARS-CoV-2 после вакцинации или после перенесенного COVID-19. Это первая подобная тест-система российского производства.

«Кроме определения количества антител также важно знать их «качество» — силу, с которой антитела связываются с рецептор-связывающим доменом вируса. То есть насколько успешно нейтрализующие антитела мешают вирусу связаться с рецептором, проникнуть внутрь клетки и там размножиться. Согласно нашим исследованиям, при одинаковом количестве антител их активность может различаться в пять раз», — рассказал «Известиям» научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН, вирусолог Георгий Скрябин.

Сейчас разработчики собирают документы для передачи тестов в Росздравнадзор для их регистрации.

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Компонентный анализ: в РФ создали тест на активность антител к SARS-CoV-2