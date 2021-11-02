Прямой эфир
Культура
Группа Imagine Dragons выступит в Москве в июне 2022 года
Мир
В США стартовали учения Global Thunder 22 по отработке ядерных ударов
Культура
Канье Уэст прочитал молитву в окружении Мэрилина Мэнсона и Джастина Бибера
Общество
Мэр Рыбинска стал фигурантом уголовного дела после ДТП
Мир
Французского актера Абиттана задержали по обвинению в изнасиловании
Наука
Полет Crew Dragon-3 к МКС отложили из-за проблемы со здоровьем астронавта
Мир
Германия выступила за ускорение ввода в эксплуатацию СП-2
Мир
Зеленский в Глазго назвал Крым и Донбасс «экобомбами в центре Европы»
Мир
Пентагон назвал встречу США и Турции профессиональной
Культура
Бояков заявил о своем уходе с поста худрука МХАТ им. Горького
Сюжет:

В России создали тест на активность антител к SARS-CoV-2

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова (ИБХ) РАН и Центра компетенций национальной технологической инициативы разработали количественный тест для иммуноферментного определения нейтрализующей активности антител к коронавирусу. Анализ покажет, насколько эффективно антитела защищают человека от заражения SARS-CoV-2 после вакцинации или после перенесенного COVID-19. Это первая подобная тест-система российского производства.

«Кроме определения количества антител также важно знать их «качество» — силу, с которой антитела связываются с рецептор-связывающим доменом вируса. То есть насколько успешно нейтрализующие антитела мешают вирусу связаться с рецептором, проникнуть внутрь клетки и там размножиться. Согласно нашим исследованиям, при одинаковом количестве антител их активность может различаться в пять раз», — рассказал «Известиям» научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН, вирусолог Георгий Скрябин.

Сейчас разработчики собирают документы для передачи тестов в Росздравнадзор для их регистрации.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Компонентный анализ: в РФ создали тест на активность антител к SARS-CoV-2

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021