Великобритания поблагодарила Францию за приостановку санкций

Правительство Великобритании отреагировало на решение Франции приостановить введение санкций со 2 ноября из-за так называемого «рыбного спора». Стороны продолжат обсуждение проблемы в Париже 4 ноября, сообщает канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона 1 ноября.

«Мы приветствуем заявление французского правительства о том, что они не будут реализовывать оглашенные ими меры 2 ноября. В последние дни Великобритания четко изложила свою позицию в отношении этих мер. Как мы неоднократно заявляли, мы готовы продолжить дискуссии по рыболовству, включая рассмотрение любых новых доказательств в поддержку оставшихся заявок на получение лицензий», — заявили в британском правительстве.

В сообщении уточнили, что для решения ряда трудностей между Великобританией и Евросоюзом необходимы обсуждения, поэтому представитель Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост принял приглашение госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона и «с нетерпением ожидает дискуссий в Париже в четверг».

Ранее, 1 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет вводить санкции против Лондона на время переговоров по рыболовству.

Разногласия между Великобританией и Францией разгорелись на фоне претензий по вылову рыбы. В конце сентября министерство окружающей среды Великобритании опротестовало выдачу лицензий на ловлю рыбы в своих водах 1700 судам из ЕС. По данным ведомства, французским рыбакам выдали 12 лицензий, а рассмотренных заявок было 47.

Франция заявила о готовности к санкциям против Соединенного Королевства из-за вдвое меньшего объема разрешений на лов рыбы близ острова Джерси, чем они запросили. Париж намеревался запретить выгрузку морепродуктов в портах Франции и ужесточить требования к ввозу британских товаров.

Британская сторона заявляла, что полностью соблюдала договоренности с ЕС и одобрила 98% запросов, поданных рыболовами из Евросоюза. Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что у Франции есть 48 часов, чтобы отказаться от претензий на британскую рыбу, писала The Guardian. Правительство острова Джерси позднее заявило, что выдает еще 49 временных лицензий до конца января, чтобы дать время правительствам двух стран для принятия новых мер по вопросу рыболовства.

В свою очередь госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в своем Twitter написал, что получены «первые сигналы от британских властей для ускорения переговоров по этому вопросу». Он предположил, что ответ французских властей последует к среде.

В сентябре правительство России одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Он запрещает прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней.

В конце сентября в Хабаровском крае остановили промышленный лов кеты. Решение приняла комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Амуре и Амурском лимане, чтобы дать возможность запастись рыбой жителям сел.