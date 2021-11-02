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Канье Уэст прочитал молитву в окружении Мэрилина Мэнсона и Джастина Бибера
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Канье Уэст прочитал молитву в окружении Мэрилина Мэнсона и Джастина Бибера

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Американский рэпер Канье Уэст провел «воскресную службу», на которую пригласил музыкантов Мэрилина Мэнсона и Джастина Бибера. Об этом на своей странице в Instagram сообщило издание TMZ в понедельник, 1 ноября.

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52-летний рокер Мэнсон был одет во всё белое и молился в микрофон вместе с Уэстом и поп-исполнителем Бибером, в то время как хор исполнял госпелы.

На опубликованном в Сети видео можно заметить, что хор поет, выстроившись кругом, в центре которого расположились три артиста, а в микрофон поет Канье Уэст. Для специфической молитвы даже вынесли музыкальные инструменты.

Как отмечает НСН, Канье Уэст устроил мини-концерт в поддержку нового альбома DONDA, а Бибера и Мэнсона пригласил для исполнения совместных композиций. Так, например, треки «Jail» и «Jail Pt. 2» были написаны Уэстом в соавторстве с Мэнсоном.

Появление шок-рокера на концерте вызвало неоднозначную реакцию поклонников. Это было первое публичное выступление Мэнсона после обвинений в сексуальном насилии в феврале этого года от нескольких женщин. В их числе также выступила актриса сериала «Игра престолов» Эсме Бьянко, отмечает RGENUM.

Ранее альбом DONDA Канье Уэста, чье официальное сценическое имя теперь Ye, набрал миллиард прослушиваний на платформе Spotify.

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