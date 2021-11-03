Ровно год назад, 3 ноября 2020-го, в США состоялись президентские выборы, на которых действующий на тот момент лидер страны республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден устроили настоящую битву за Белый дом. Кампания-2020 была настолько шумной, что отголоски электоральных скандалов раздаются над Вашингтоном до сих пор, а проигравший экс-президент то и дело нет-нет, да и усомнится публично в честности победы оппонента. Так или иначе, Америка выбрала себе нового хозяина Овального кабинета, и оставшиеся как минимум три года именно с его именем будут связаны все взлеты и падения США.

На вершину политического олимпа Штатов Джо Байден взобрался лихо — не под стать его образу и характеру, установив рекорд по абсолютному числу отданных за кандидата голосов. Тогда демократ заручился поддержкой 81,2 млн избирателей, побив достижение 2008 года своего бывшего босса Барака Обамы (69,4 млн). К моменту инаугурации 20 января 2021 года, согласно опросу Reuters/Ipsos, Джо Байден подошел с впечатляющим рейтингом одобрения 57%, отрицательно к новоизбранному президенту относилось лишь 32% американцев, положительный баланс, таким образом, составил +25%. Примечательно, что даже исследования социологических центров, подозреваемых в любви к республиканцам, в тот период рисовали демократу сплошь радужные горизонты.

Нравится это кому-то или нет, но в Белый дом Джо Байден въехал как президент-объединитель, каковым сам себя и провозгласил. Эдакий добрый доктор, столь необходимый Америке, болеющей в прямом и переносном смысле. Глава Белого дома с ходу заявил о «возвращении» США, пообещал бороться за права человека и равенство, заботиться обо всех обездоленных и, конечно, победить пандемию COVID-19, вакцинировать всех и вся в Америке, а потом и другим помочь. 78-летний политик еще толком ничего не сделал, разве что взял себе в вице-президенты Камалу Харрис — первую по всем параметрам женщину на этом посту, а уже по версии журнала Time стал «человеком года», попав на популярную обложку вместе с напарницей.

Наговорив много красивых и правильных вещей, президент США нарастил себе одобрение в глазах простых избирателей, а неудачи и проблемы, которые вместе с уходом Дональда Трампа, естественно, никуда не делись, легко объяснялись говорящими демократическими головами происками и невежеством предыдущей республиканской администрации. Воссевшие в Белом доме и вокруг него боссы умудрились даже миграционный кризис на границе с Мексикой спихнуть на недальновидную политику бывшего лидера, хотя, казалось бы, очевидно, что к наплыву нелегалов привели первые шаги нового руководства страны, фактически распахнувшего двери для всех униженных и оскорбленных.

При этом команда Джо Байдена тщательно оберегала начальника от лишних вопросов, а сам он в публичных выступлениях предпочитал говорить только о достижениях, не вполне изящно, но всё же уворачиваясь от неудобных вопросов. Американский лидер обратил в свое преимущество то, на чем погорел его конкурент. При любой возможности президент призывал сограждан вакцинироваться, ставил различные цели по иммунизации населения к определенным датам, всюду носил (иногда терял) маски и всячески подымал Америку на борьбу с коронавирусом. И, положа руку на сердце, ему, в общем-то, было чем похвастаться. Но затем прививочная кампания несколько забуксовала, а зародившийся на берегах Ганга штамм «Дельта» в конце концов добрался и до США, вызвав новую волну пандемии.

Винить Джо Байдена в очередном витке заболеваемости, впрочем, было бы несправедливо. От коварной «Дельты» в той или иной степени пострадали почти все страны. Другое дело, что, как убедился Трамп, избирателю таких вещей не втолкуешь, тем более демократ же обещал COVID-free будущее, да не вышло. Сейчас волна пошла на убыль (1 ноября было +48 тыс. случаев). Однако ее пики — под 200 тыс. — пришлись на август. И на беду в том же месяце приключился афганский конфуз.

Именно с момента завершающей фазы исхода военных США из Афганистана у Джо Байдена начались проблемы. Большинство американцев давно поддерживали решение властей покинуть эту страну, но то, как это произошло и чем закончилось, вызвало оторопь даже у самых ярых сторонников невмешательства. Проваленная операция по вывозу работавших на Вашингтон афганцев, эвакуация американских дипломатов с крыши посольства в Кабуле, фантомными болями отозвавшаяся Вьетнамом, и захват власти в стране движением «Талибан» (запрещено в РФ) — всё это навлекло на президента такой шквал критики, что отчаянные попытки госсекретаря Энтони Блинкена и других представителей администрации хоть как-то объяснить сдачу завоеванных непосильным трудом прав и свобод для афганцев не нашли отклика. А фраза «Америка вернулась» зазвучала совсем иначе.

Прибавить сюда проблемы с принятием федерального бюджета Конгрессом, почти хеллоуиновские страшилки о возможном дефолте и разогнавшуюся инфляцию до непривычных в США 5,4% — и получаем на выходе резкое падение народной любви. Еще неизвестно, что ударило по Джо Байдену сильнее, ведь, как известно, американцы голосуют кошельками, но в итоге к годовщине победы демократа Америка подошла в состоянии, явно далеком от обещанного благоденствия. Не катастрофа, но так и при Трампе не на краю пропасти топтались.

В результате на конец октября исследование тех же Reuters/Ipsos показало, что от былых цифр Джо Байдена не осталось и следа. Одобряют политику действующего президента 44%, недовольны — 51%. Итого отрицательный баланс –7% вместо январских +25%. Другие опросы демонстрируют статистику и того хуже, но, что примечательно, уже три недели ни один, даже самый продемократический, центр не дает главе Белого дома положительный рейтинг. Впрочем, у Дональда Трампа показатели порой и похуже случались. Другое дело, что у республиканца с самого начала всё было не очень стабильно. Демократ же умудрился слететь до уровня предшественника с весьма внушительной высоты. И вернуться на нее будет крайне тяжело.

Через год в США предстоят промежуточные выборы в конгресс, а там и до президентских рукой подать. И глядя на то, как опытный и со всех сторон правильный Джо Байден за считаные месяцы растерял поддержку, боссам Демократической партии уже сейчас впору думать о том, кто поведет их в битву за Белый дом в 2024-м. Ведь предвыборная гонка уже началась. Собственно, она и не прекращалась.

Автор — обозреватель газеты «Известия»

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