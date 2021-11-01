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Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Хаме

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В результате гранатометного обстрела в провинции Алеппо в Сирии, произведенного боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), были ранены двое военнослужащих армии Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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Также в результате минометного обстрела один сирийский военнослужащий погиб и один получил ранение в провинции Хама.

Кроме того, Кулить уточнил, что террористы совершили шесть обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

«В провинции Идлиб зарегистрирован один обстрел, в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Латакия — один обстрел, в провинции Хама — один обстрел», — отметил Кулить.

Накануне, по данным ЦПВС, в регионе было зафиксировано восемь обстрелов со стороны боевиков — четыре в Идлибе и столько же в Латакии.

26 октября Кулить сообщил, что двое военнослужащих правительственной армии Сирии пострадали от обстрелов в провинции Идлиб на северо-западе страны. Огонь по ним открыли террористы из района Афес.

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