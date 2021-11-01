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Сирийский военнослужащий погиб при обстреле в провинции Латакия

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Военнослужащий Сирийской Арабской Республики погиб в результате обстрела поселка Джурин в провинции Латакия, сообщил 1 ноября замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

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«В провинции Латакия в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Хербет-эль-Арус по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Джурин, погиб один сирийский военнослужащий», — сказал он на брифинге.

По данным ЦПВС, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано восемь обстрелов со стороны боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) — четыре в Идлибе и столько же в Латакии.

«Центр по примирению враждующих сторон неизменно призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — заключил Кулить.

26 октября Кулить сообщил, что двое военнослужащих правительственной армии Сирии пострадали от обстрелов в провинции Идлиб на северо-западе страны. Огонь по ним открыли террористы из района Афес.

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