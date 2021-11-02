Отборочный Турин: отнимет ли «Зенит» очки у «Ювентуса» на выезде

Во вторник, 2 ноября петербургский «Зенит» сыграет один из решающих для себя матчей в нынешнем групповом этапе Лиги чемпионов. Команде Сергея Семака предстоит выездная встреча с туринским «Ювентусом». В случае поражения сине-бело-голубые, вероятнее всего, потеряют шансы на выход в плей-офф. Победа или даже ничья позволит им надеяться на второе место по итогам осенних игр, а также практически решит вопрос с третьей строчкой и выходом в весеннюю часть Лиги Европы. Сейчас прошла половина группового этапа — сыграно три тура из шести.

Негативная тенденция

Пока в группе H лидирует «Ювентус», выигравший три матча из трех и набравший девять очков. Вторым с шестью очками идет лондонский «Челси». Третьим — «Зенит» с тремя очками. У занимающего последнюю четвёртую строчку шведского «Мальмё» ноль баллов.

«Зенит» уже давно не выходил из группы Лиги чемпионов. В последний раз это произошло шесть лет назад. Тогда под руководством Андре Виллаш-Боаша, в первый сезон Артема Дзюбы в составе сине-бело-голубых и в последний сезон Халка команда одержала пять побед из шести и заняла первое место. Ранее она еще дважды это делала при Лучано Спаллетти, но в сезонах 2011/12 и 2013/14 выход в плей-офф получался не таким ярким.

В остальном «Зенит», несмотря на огромные финансовые вложения, застревал на третьем месте в группе. А в случае с тремя выходами в плей-офф не продвигался там дальше 1/8 финала — стартового раунда весенней части турнира. С 2018 года, когда Сергей Семак стал главным тренером питерцев, они не смогли подняться выше четвертого места в группе и не выходили даже в Лигу Европы.

Причем если в первом случае, в сезоне-2019/20, они до последнего претендовали на второе место, то год назад вчистую провалили турнир, набрав в шести матчах всего одно очко. Тогда сине-бело-голубые проиграли пять встреч и одну свели к ничьей. Во многом для Семака индульгенцией было то, что в тот момент сам факт попадания в Лигу чемпионов уже был прогрессом.

Дело в том, что в период с 2015 по 2018 год, даже имея тотальное финансовое превосходство в РПЛ над остальными, «Зенит» не только не становился чемпионом, но даже не попадал в Лигу чемпионов. В сезоне-2015/16 под руководством Виллаш-Боаша с такими звездами, как Халк, Аксель Витцель и Эсекьель Гарай, команда стала третьей, уступив путёвку в главный европейский клубный турнир ЦСКА и «Ростову». Через год при Мирче Луческу она повторила этот результат.

А в сезоне-2017/2018 при Роберто Манчини, потратив перед чемпионатом на трансферы больше, чем остальные 15 клубов РПЛ вместе взятые, «Зенит» был и вовсе пятым. При Семаке случились три подряд уверенных чемпионства, и в этом сезоне всё идет к тому, что питерцы завоюют четвертое золото. Но многие ждут, что команда в нынешнем виде начнет показывать хорошие результаты и на международной арене.

Пока она взяла то, что должна была, разгромив дома аутсайдера шведский «Мальмё». С действующим победителем турнира «Челси», а также «Ювентусом», были минимальные поражения со счетом 0:1. Английскому клубу «Зенит» проиграл в гостях, итальянскому — дома. В обоих случаях российская команда была близка к нулевым ничьим, но ближе к концовке встреч пропускала решающие голы из-за единичных ошибок в обороне.

Европейский фронт

При этом в чемпионате России уже есть неплохая фора над конкурентами — пять очков от второго места после 13 туров. В двух последних матчах «Зенит» особенно порадовал болельщиков, разгромив дома московские «Спартак» (7:1) и «Динамо» (4:1). Самому заклятому врагу в лице красно-белых нанесено крупнейшее поражение в истории клуба в национальном чемпионате, а бело-голубые были основными преследователями питерцев.

— Критерии оценки питерского клуба при его уровне игроков — это европейские кубки, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — В первую очередь Лига чемпионов. Разгромы «Спартака» и «Динамо» лишь подчеркнули превосходство команды Семака внутри российского чемпионата. Но концептуально «Зенит» по подбору футболистов намного эффективнее, чем мы сейчас наблюдаем. Если взять бразильскую диаспору в лице Клаудиньо, Вендела и пока травмированных Дугласа Сантоса и Малкома, то они могут биться на уровне Лиги чемпионов с такими соперниками, как «Ювентус». Но и для них, и для остальной команды игра в Турине во многом станет определяющей в плане того, могут ли они конкурировать с соперниками подобного класса.

У «Ювентуса» старт сезона выдался непростым. В конце лета, уже когда начался чемпионат, клуб покинул португальский футболист Криштиану Роналду: главная звезда мирового футбола последних 15 лет наряду с Лионелем Месси вернулась в «Манчестер Юнайтед». В межсезонье на пост главного тренера после двухлетнего перерыва вернулся Массимилиано Аллегри.

Это самый успешный специалист, работавший во главе «Старой синьоры» после коррупционного скандала 2006 года, когда по итогам обвинений в подкупе судей «Ювентус» был отправлен в Серию B и лишён двух титулов чемпиона Италии. Аллегри в первое пришествие в команду работал с 2014 по 2019 год. Под началом 53-летнего тренера клуб выиграл пять чемпионатов Италии и дважды дошел до финала Лиги чемпионов (2015, 2017).

Но сейчас камбэк Массимилиано пока дается сложно. «Юве» провалил старт чемпионата Италии. В первых четырех турах было набрано всего два очка — два поражения и две ничьи. Затем туринцы чуть поправили дела в Серии А, одержав четыре победы подряд. После случилась выездная ничья с действующим чемпионом миланским «Интером» (1:1), но потом «Ювентус» проиграл двум середнякам — дома «Сассуоло» (1:2) и в гостях «Вероне» (1:2). Последняя из этих игр прошла в субботу.

После 11 туров команда Аллегри идет на девятом месте, уступая 16 очков лидирующим «Наполи» и «Милану». Отдушиной для них является Лига чемпионов, где они лидируют в группе, одержав не только гостевые победы над «Мальмё» (3:0) и «Зенитом», но и одолев дома главного конкурента за первое место «Челси» (1:0), который сохранил свою мощь времен весенней победы в турнире, что подтверждает его промежуточное лидерство в чемпионате Англии.

— Участие в еврокубках — несколько другой уровень по сравнению с нашим чемпионатом, — сказал «Известиям» знаменитый российский тренер Валерий Непомнящий. — Соперники там намного сильнее. И пока команде в целом не удавалось соответствовать им. Но, на мой взгляд, сегодняшний «Зенит» как раз выходит на тот уровень, когда он готов играть с европейскими клубами на победу. Не скажу, что группа с «Ювентусом» и «Челси» им прямо по зубам, но питерцы уже начинают проявлять в ней свою конкурентоспособность.

Напомним, матч «Ювентус»–«Зенит» начнется во вторник в 23:00 мск.