Макрон призвал страны ежегодно выделять $100 млрд на программы по климату

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировое сообщество ежегодно направлять $100 млрд на борьбу с климатическими изменениями. Об этом он заявил в понедельник, 1 ноября, на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) в Глазго.

«Мы должны ежегодно выделять $100 млрд на решение задач по борьбе с изменением климата», — заявил он.

Французский лидер предложил проводить данную программу до 2025 года включительно. При этом, как считает Макрон, государствам, в которых наблюдается наибольший объем выбросов CO2, следует «расширить свои обязательства».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия прилагает огромные усилия в сфере борьбы с климатическими изменениями и будет их системно прилагать для снижения антропогенной нагрузки на климат со своей стороны.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «Известиям», что в РФ уже сегодня обсуждается достижение углеродной нейтральности некоторыми регионами как эксперимент. По его словам, Россия — лидер глобальной климатической повестки. Так, власти страны в числе первых создали национальное законодательство по сокращению объемов выбросов парниковых газов. Большинство стран к этому только приходит, добавил эксперт.

31 октября в Глазго открылась 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. На двухнедельном форуме представители мировых элит должны будут договориться, как ускорить исполнение Парижского соглашения и остановить глобальное потепление. В Глазго будет представлена российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком.

При этом, как уточнил Песков, президент РФ Владимир Путин не будет принимать участие в климатическом саммите в Глазго как лично, так и по видеоконференции, потому что это не предусмотрено форматом мероприятия, однако российский лидер подготовил видеообращение для участников конференции.

В рамках Парижского соглашения, принятого в 2015 году для борьбы с изменением климата, правительства обязались принять меры по ограничению глобального повышения температуры до 1,5 градуса Цельсия.