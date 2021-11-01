Песков ответил на заявления Байдена о нежелании РФ бороться с изменением климата

Россия как страна прилагает огромные усилия в сфере борьбы с климатическими изменениями и будет их системно прилагать для снижения антропогенной нагрузки на климат со своей стороны. Об этом 1 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

31 октября американский президент Джо Байден заявил, что разочарован фактическим отсутствием лидеров России и Китая на встрече «Группы двадцати». Его также огорчили итоги саммита из-за позиций РФ и КНР в сфере окружающей среды и якобы отсутствия у стран «обязательств, направленных на борьбу с изменением климата». Кроме того, он упрекнул Россию, Китай и Саудовскую Аравию в нежелании бороться с изменениями климата.

«Россия активно участвует, как страна прилагает огромные усилия и будет их системно прилагать для снижения антропогенной нагрузки на климат со своей стороны. Этот процесс требует адекватных мер со стороны всех государств, но должны учитываться потребности развивающихся стран, которые в свое время меньше загрязняли климат по сравнению со странами с развитой индустрией», — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что Россия опережает многие страны, в том числе страны Западной Европы, по переходу на менее карбоноемкие способы генерации и производства энергии.

Кроме того, Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин не будет принимать участие в климатическом саммите в Глазго как лично, так и по видеоконференции, потому что это не предусмотрено форматом мероприятия, однако российский лидер подготовил видеообращение для участников конференции.

Он также отметил, что президент уже изложил позицию РФ на саммите «Большой двадцатки» (G20) по климату.

«Конечно, во многом перекликались темы Глазго и климатическая тема на «двадцатке», поэтому, выступая на «двадцатке», президент уже получил возможность и реализовал ее, достаточно подробно изложив подходы российской стороны»,— заключил Песков.

Российский лидер в своей речи на саммите в Риме 31 октября подчеркнул, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно. Кроме того, Путин заметил, что Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. Так, доля безуглеродных источников энергии в стране превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) открылась в Глазго 31 октября. На двухнедельном форуме представители мировых элит должны будут договориться, как ускорить исполнение Парижского соглашения и перейти на зеленую энергетику.