Прямой эфир
Общество
Путин заявил о скорой разработке лекарств от коронавируса
Мир
МИД РФ указал на угрозу превращения космоса в арену вооруженного противостояния
Политика
Путин отметил возможность увидеть через прицел корабль США в Черном море
Общество
Попова оценила распространенность новых штаммов COVID-19 в России
Мир
Американист указал на отсутствие улучшения в отношениях России и США
Общество
В Минкультуры разъяснили правила допуска иностранцев в музеи и театры
Общество
Мурашко заявил о необходимости ускорить вакцинацию от COVID в 10 регионах
Общество
Новгородская область продлит период нерабочих дней
Общество
Минздрав предложил изменить правила освидетельствования на оружие
Спорт
Карпин высказался о составе сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022

Нижегородский министр культуры прокомментировал свои татуировки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в понедельник, 1 ноября, прокомментировал татуировки на своем теле, которые ранее вызвали споры пользователей социальной сети Instagram.

Министр выложил фотографию, на которой видно, как ему делают прививку от коронавируса ранее в этот день. Для процедуры мужчине пришлось оголить руки, и в кадр попали его многочисленные татуировки. Часть пользователей соцсети положительно оценила внешний вид Берковича, другим же такое количество рисунков на теле показалось недопустимым для госслужащего.

«Признаюсь, мне немного удивительно, что в наше время татуировки всё еще вызывают такой ажиотаж. Во-первых, это очень распространено и никого уже этим не удивишь. <…> Во-вторых, это никак не связано с профессиональными качествами человека, какую бы должность он ни занимал. Зато очевидно влияет народная забава «застыдить» кого бы то ни было. Госслужащие, врачи или учителя — обычные люди и имеют право распоряжаться своим телом так, как хотят», — заявил «Известиям» Беркович.

Он добавил, что считает себя современным человеком и без стереотипов принимает татуировки как часть культуры.

«Мои татуировки на руках отражают важнейшие события жизни: две из них связаны с рождением детей, еще одна — с преодолением невозможного. Первую сделал в 2014 году, последнюю — в сентябре», — заключил министр.

24 февраля 2020 года первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об опасности татуировок для здоровья. Депутат напомнил, что вводимые под кожу вещества могут не только нарушить структуру кожи, но и вызвать сильнейшие осложнения, нередко приводящие к летальному исходу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021