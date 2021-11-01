Нижегородский министр культуры прокомментировал свои татуировки

Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в понедельник, 1 ноября, прокомментировал татуировки на своем теле, которые ранее вызвали споры пользователей социальной сети Instagram.

Министр выложил фотографию, на которой видно, как ему делают прививку от коронавируса ранее в этот день. Для процедуры мужчине пришлось оголить руки, и в кадр попали его многочисленные татуировки. Часть пользователей соцсети положительно оценила внешний вид Берковича, другим же такое количество рисунков на теле показалось недопустимым для госслужащего.

«Признаюсь, мне немного удивительно, что в наше время татуировки всё еще вызывают такой ажиотаж. Во-первых, это очень распространено и никого уже этим не удивишь. <…> Во-вторых, это никак не связано с профессиональными качествами человека, какую бы должность он ни занимал. Зато очевидно влияет народная забава «застыдить» кого бы то ни было. Госслужащие, врачи или учителя — обычные люди и имеют право распоряжаться своим телом так, как хотят», — заявил «Известиям» Беркович.

Он добавил, что считает себя современным человеком и без стереотипов принимает татуировки как часть культуры.

«Мои татуировки на руках отражают важнейшие события жизни: две из них связаны с рождением детей, еще одна — с преодолением невозможного. Первую сделал в 2014 году, последнюю — в сентябре», — заключил министр.

24 февраля 2020 года первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об опасности татуировок для здоровья. Депутат напомнил, что вводимые под кожу вещества могут не только нарушить структуру кожи, но и вызвать сильнейшие осложнения, нередко приводящие к летальному исходу.