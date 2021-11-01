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Татуировки нижегородского министра культуры вызвали споры в Сети

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Татуировки министра культуры Нижегородской области Олега Берковича вызвали споры в соцсети Instagram 1 ноября.

Чиновник выложил фотографию, на которой видно, как ему делают прививку от коронавируса. Для процедуры мужчине пришлось оголить руки, и в кадр попали его многочисленные татуировки.

Часть пользователей положительно оценила внешний вид Берковича, другим же такое количество рисунков на теле показалось недопустимым для госслужащего.

«Отличные наколки! Серьезно, с интересом рассмотрел», — написал один из юзеров.

«За какие заслуги интересно таких татуированных берут в министры? Ни стыда ни совести», — прокомментировал снимок другой пользователь.

Беркович пока никак не отреагировал на ситуацию.

29 сентября 2020 года стало известно, что сотрудники Южного методистского университета (США) выяснили, что татуировки нарушают механизм терморегуляции организма.

24 февраля 2020 года первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об опасности татуировок для здоровья. Депутат напомнил, что вводимые под кожу вещества могут не только нарушить структуру кожи, но и вызвать сильнейшие осложнения, нередко приводящие к летальному исходу.

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