20 победителей конкурса «Лидеры России» в СФО отправятся в суперфинал

Стали известны победители треков конкурса «Лидеры России» в Сибирском федеральном округе. Свои регионы в суперфинале представят 20 человек. Жюри выбирало лучших из 215 конкурсантов, передает телеканал «Известия». Региональные финалы проходили четыре дня. Участники соревновались в треках «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность». Конкурсанты прошли тестирование и оценочные испытания. Все задания учитывали специфику компетенций. Суперфинал конкурса «Лидеры России» пройдет в 2022 году.

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