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В отрасли оценили идею отказа от мигрантов на стройках в Москве

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Если власти Москвы ставят перед собой задачу уменьшить число привлекаемых иностранных рабочих, то она может быть решена только за счет привлечения рабочих из регионов. Но это может привести к дефициту кадров в субъектах России, заявил «Известиям» генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов в понедельник, 1 ноября.

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Ранее в этот же день вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал в интервью РБК, что власти столицы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов. По его словам, процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два–три раза выше, что ускорило бы темпы строительства в два раза.

По словам Выломова, власти правы в том, что необходимо стремиться к повышению производительности в России, нужна определенная стратегия или план действий.

«Вопрос как раз в том, как и за счет чего можно обеспечить этот рост. В последние лет двадцать производительность труда в строительстве находится в стагнации, причем не только в России, но и в мире — рост составляет около 1–1,5% в год», — сказал он.

Он отметил, что производительность в строительстве предлагается нарастить не на 10%, а удвоить или даже утроить, и «пока не совсем ясно, за счет чего этого можно достичь в относительно короткие сроки».

«Все же кадровая обеспеченность — это долгосрочный феномен: то, что мы предпринимаем сегодня в сфере образования или переквалификации, скорее всего найдет свое отражение в росте производительности лет через пять, а то и десять. Ты не можешь сказать компаниям: ребята, вчера у вас над этим работало три человека, а теперь нанимайте одного — таких специалистов, полноценно работающих за троих, нет на рынке труда», — указал гендиректор РАСК.

Отдельным большим вопросом он назвал невосприимчивость российской строительной отрасли к инновациям. По его словам, например, BIM-технологии «уже внедряют лет десять, и до сих пор нельзя сказать, что отрасль к ним готова». И таких примеров достаточно, посетовал он.

Ранее в понедельник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в РФ трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Он объяснил это тем, что сейчас растет число преступлений и противоправных действий, совершенных трудовыми мигрантами. Он подчеркнул, что в настоящее время миграцию регулирует множество нормативных актов, и их большое количество представляет определенную сложность, поэтому необходимо кодифицировать миграционное законодательство.

В августе в МВД России сообщили, что трудовые мигранты с 29 декабря 2021 года для нахождения в РФ будут должны проходить обязательную дактилоскопию. Это условие будет действовать и в отношении всех иностранцев, находящихся в стране более 90 дней.

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