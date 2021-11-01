В Красноярске восьмиклассник упал в обморок в школе и умер

Ученик восьмого класса одной из красноярских школ упал в обморок на уроке географии и позднее скончался. Об этом 1 ноября сообщает «ТВК Красноярск».

«Скорая» прибыла в учебное заведение оперативно, врачи пытались реанимировать школьника, доставили его в больницу, но там восьмиклассник умер.

Что послужило причиной обморока, а затем и смерти — пока неизвестно. Отмечается, что у юноши не было хронических заболеваний. В Следственном комитете выясняют обстоятельства трагедии.

24 мая сообщалось, что ученица девятого класса скончалась перед началом основного государственного экзамена (ОГЭ) в школе поселка Калининский Моздокского района Северной Осетии.

В начале апреля в Новочебоксарске республики Чувашия умер 15-летний школьник после занятий по физкультуре.

В январе 2020 года в Пензе девятиклассник потерял сознание на уроке английского языка и скончался в реанимобиле по пути в больницу.