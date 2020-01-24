Подросток в Пензе умер во время занятий в школе

В Пензе следователи начали проверку по факту смерти девятиклассника во время урока в одной из школ. Об этом в пятницу, 24 января, ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СК России.

Инцидент произошел в четверг, 23 января. 15-летний ученик девятого класса потерял сознание на уроке английского языка, хотя утром не жаловался на самочувствие. Медработник школы и директор пытались оказать ему первую помощь, прибыла бригада скорой помощи, но помочь ребенку не удалось: он скончался в реанимобиле по пути в больницу, отмечает телеканал «360». По словам уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елены Столяровой, была назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам эксперты сделали вывод о внезапной сердечной смерти.

В прокуратуре региона начали проверку, пишет REGNUM. Устанавливается, проходил ли он необходимые медицинские обследования. В силовых структурах «РИА Новости» уточнили, что, предварительно, семья у мальчика благополучная, родители заботились о ребенке.

28 ноября в севастопольской школе педагог скончался во время занятия по музыке на глазах у детей.