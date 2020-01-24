Прямой эфир

Подросток в Пензе умер во время занятий в школе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пензе следователи начали проверку по факту смерти девятиклассника во время урока в одной из школ. Об этом в пятницу, 24 января, ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СК России.

Инцидент произошел в четверг, 23 января. 15-летний ученик девятого класса потерял сознание на уроке английского языка, хотя утром не жаловался на самочувствие. Медработник школы и директор пытались оказать ему первую помощь, прибыла бригада скорой помощи, но помочь ребенку не удалось: он скончался в реанимобиле по пути в больницу, отмечает телеканал «360». По словам уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елены Столяровой, была назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам эксперты сделали вывод о внезапной сердечной смерти.

В прокуратуре региона начали проверку, пишет REGNUM. Устанавливается, проходил ли он необходимые медицинские обследования. В силовых структурах «РИА Новости» уточнили, что, предварительно, семья у мальчика благополучная, родители заботились о ребенке.

28 ноября в севастопольской школе педагог скончался во время занятия по музыке на глазах у детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Архангельская школьница умерла после урока физкультуры
Старшеклассник скончался во время урока в Крыму

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020