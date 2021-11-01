Фотография Болдуина на Хэллоуин возмутила пользователей Сети

Пользователей Сети возмутила фотография, которую опубликовала в Instagram супруга голливудского актера Алека Болдуина на Хэллоуин 1 ноября.

На снимке запечатлен Болдуин в окружении семьи. Актер, переодетый в костюм существа из популярной детской книги «Там, где живут чудовища», улыбается в камеру.

Многие юзеры посчитали такой снимок неуместным после случившейся трагедии на съемочной площадке.

«Человек умер из-за него, а он празднует Хэллоуин со своей семьей. Надеюсь, его посадят», — написал один из пользователей.

«Они показали всю свою бесчувственность этой фотографией», — поделился мнением другой юзер.

Однако нашлись и те, кто поддержал Болдуина, отметив, что он не должен закрываться и портить праздник своей семье.

24 октября в Twitter был запущен хештег #AlecForPrison (#АлекаВТюрьму), призывающий актера понести наказание за случайное убийство Галины Хатчинс.

21 октября Алек Болдуин в ходе съемки одной из сцен выстрелил из оружия и ранил двух человек — оператора-постановщика Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Хатчинс получила тяжелую травму, ее доставили вертолетом в местный травматологический центр, где она скончалась.

Актер заявил, что сотрудничает со следствием и находится в глубоком шоке в связи с произошедшим.

Как стало известно, до инцидента с Болдуином оружие на съемочной площадке «случайно» стреляло уже дважды. Дублер актера в субботу, 16 октября, случайно произвел два выстрела, после того как ему сказали, что в пистолете нет боеприпасов.

Кроме того, выяснилось, что за несколько часов до происшествия полдюжины рабочих покинули съемочную площадку, протестуя против условий работы и игнорирования техники безопасности.

У погибшей остался восьмилетний сын Андрос, названный в честь ее девичьей фамилии Андрусевич в знак уважения к ее восточноевропейским корням. Хатчинс была уроженкой Украинской ССР и выросла на советской военной базе за полярным кругом. По данным украинского МИДа, она сохранила гражданство страны, несмотря на работу и жизнь в США.