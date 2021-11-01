Прямой эфир
Мир
В Роспотребнадзоре сообщили о случаях штаммов COVID-19 «мю» и «лямбда» в России
Общество
В Кремле отметили важность взаимного признания сертификатов о вакцинации
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале ноября
Мир
Байден получил отрицательный результат теста на коронавирус
Общество
В Ленобласти разрешат привитым иностранными вакцинами посещать театры и музеи
Мир
В Кремле назвали контракт на поставку газа в Молдавию взаимовыгодным
Общество
Собянин назвал сложной ситуацию с COVID-19 в Москве
Мир
Экс-глава МИД Украины заявил о последствиях пиара на полученном оружии
Мир
В правительстве заявили о начале реализации климатических проектов в 2022 году
Общество
Власти Алтая сообщили о введении в республике QR-кодов с 29 ноября

Фотография Болдуина на Хэллоуин возмутила пользователей Сети

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователей Сети возмутила фотография, которую опубликовала в Instagram супруга голливудского актера Алека Болдуина на Хэллоуин 1 ноября.

Актерский арсенал: что случилось с Болдуином на съемках фильма «Ржавчина»
В России подобные трагедии практически исключены, считают представители индустрии

На снимке запечатлен Болдуин в окружении семьи. Актер, переодетый в костюм существа из популярной детской книги «Там, где живут чудовища», улыбается в камеру.

Многие юзеры посчитали такой снимок неуместным после случившейся трагедии на съемочной площадке.

«Человек умер из-за него, а он празднует Хэллоуин со своей семьей. Надеюсь, его посадят», — написал один из пользователей.

«Они показали всю свою бесчувственность этой фотографией», — поделился мнением другой юзер.

Однако нашлись и те, кто поддержал Болдуина, отметив, что он не должен закрываться и портить праздник своей семье.

24 октября в Twitter был запущен хештег #AlecForPrison (#АлекаВТюрьму), призывающий актера понести наказание за случайное убийство Галины Хатчинс.

21 октября Алек Болдуин в ходе съемки одной из сцен выстрелил из оружия и ранил двух человек — оператора-постановщика Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Хатчинс получила тяжелую травму, ее доставили вертолетом в местный травматологический центр, где она скончалась.

Актер заявил, что сотрудничает со следствием и находится в глубоком шоке в связи с произошедшим.

Как стало известно, до инцидента с Болдуином оружие на съемочной площадке «случайно» стреляло уже дважды. Дублер актера в субботу, 16 октября, случайно произвел два выстрела, после того как ему сказали, что в пистолете нет боеприпасов.

Кроме того, выяснилось, что за несколько часов до происшествия полдюжины рабочих покинули съемочную площадку, протестуя против условий работы и игнорирования техники безопасности.

У погибшей остался восьмилетний сын Андрос, названный в честь ее девичьей фамилии Андрусевич в знак уважения к ее восточноевропейским корням. Хатчинс была уроженкой Украинской ССР и выросла на советской военной базе за полярным кругом. По данным украинского МИДа, она сохранила гражданство страны, несмотря на работу и жизнь в США.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021