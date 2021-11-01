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Жительница Орла лишилась 900 тыс. рублей из-за биржевых мошенников

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества в отношении жительницы Орла. Женщина пыталась заработать на бирже.

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По словам потерпевшей 1968 года рождения, около месяца назад она увидела в интернете объявление с предложением дополнительного заработка. Женщина перешла по ссылке и заполнила анкету с указанием персональных данных. Через некоторое время с орловчанкой связался мужчина, который представился брокером. Он рассказал о высоком заработке на инвестировании. Женщина прошла курс обучения, а затем под руководством «ассистента» стала пополнять свой брокерский счет. В итоге потерпевшая лишилась свыше 900 тыс. рублей. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Астрахани женщина лишилась почти 3,5 млн рублей из-за интернет-мошенничества. С потерпевшей связался «сотрудник банка», который попросил оформить кредит и перечислить средства на «безопасный» счет.

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