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Жительница Астрахани перечислила мошенникам почти 3,5 млн рублей

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В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении местной жительницы. 39-летняя женщина перечислила на посторонние счета почти 3,5 млн рублей.

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По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то якобы пытается оформить кредит на имя астраханки. Чтобы пресечь данные действия, звонивший предложил женщине самостоятельно оформить кредит и перечислить средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает «Астрахань 24».

За исполнение инструкций астраханке пообещали значительную страховую сумму. Женщина добровольно оформила кредит и перечислила средства.

Ранее в этот день сообщалось о крупном мошенничестве в Тверской области. Местной жительнице поступил звонок от неизвестного человека, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он предложил женщине перечислить накопления на безопасный счет, чтобы защититься от несанкционированного списания. Ущерб составил 3,5 млн рублей.

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