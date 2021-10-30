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Эксперт предупредил о резкой активизации мошенников в нерабочие дни

Эксперт Куценко предупредил о резкой активизации мошенников в нерабочие дни
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Злоумышленники в России активизируются в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, они будут предлагать россиянам получить сверхприбыль, инвестируя в криптобиржи и фондовый рынок. Об этом в субботу, 30 октября, предупредил руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

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Из-за закрытия торгово-развлекательных комплексов и заведений общепита во время нерабочих дней, объявленных в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, люди будут больше времени проводить в Сети.

«Учитывая рост количества частных инвесторов, отмечаемый в России, и общий интерес к финансовому росту, наиболее распространенные схемы будут связаны с инвестициями в фондовый рынок и криптобиржи с якобы гарантированным получением быстрого дохода», — цитирует Куценко «РИА Новости».

Злоумышленники стремятся заманить свою жертву различными уловками. Так, пользователи получают электронные письма, в которых им предлагается посетить интернет-портал по инвестициям и заработать. Также мошенники обзванивают потенциальных жертв и публикуют рекламные объявления.

По словам Куценко, при посещении сайта пользователю предлагают открыть криптокошелек или брокерский счет и перевести туда деньги, предоставив доступ к другим счетам, включая онлайн-кошельки.

После пополнения баланса средства пользователя оказываются у мошенников. В личном кабинете происходит симуляция роста доходности инвестиций. Из-за этого жертва обмана переводит на счет большую сумму. В тот момент, когда человек хочет вывести заработанные средства, он сталкивается с проблемой, так как не может получить свои деньги, пояснил эксперт.

В таких схемах жертву просят быстро принять решение, чтобы она не успела заподозрить обман. Человеку обещают возможность невероятного заработка, вывод денег без комиссии, гарантию высокой стоимости активов, а также высокие дивиденды.

Чтобы обезопасить себя в Сети, нужно перед началом инвестирования выбрать брокера и изучить принципы работы в данной сфере. Не стоит торопиться и соглашаться на условия компании, которая обещает сверхдоходные инвестиции, резюмировал Куценко.

Ранее, 25 октября, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что мошенники научились использовать для своих целей практически любой номер телефона, вплоть до официальных номеров банков.

Если вам вдруг пишут или звонят со знакомого, казалось бы, номера, но с необычной просьбой о переводе денег, то следует убедиться точно, с кем именно вы разговариваете, предупредил Тимофеев.

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