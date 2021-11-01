В «Опоре России» попросили разрешить работу автосервисов в нерабочие дни

Бизнес-объединение «Опора России» предлагает на период нерабочих дней, длящихся с 28 октября по 7 ноября, разрешить работать предприятиям автосервиса и техосмотра транспортных средств в Москве. Об этом говорится в письме главы объединения Александра Калинина мэру столицы Сергею Собянину, распространенному в понедельник, 1 ноября.

«Принимая во внимание, что период нерабочих дней пришелся на сезон шиномонтажа, а от своевременной замены летних шин на зимние также зависит безопасность дорожного движения, нужно дать возможность предприятиям, оказывающим данный вид услуг, работать в прежнем режиме», — отмечается в письме.

Так, предлагается разрешить автосервисам заниматься неотложными работами и шиномонтажом с соблюдением «всех мер предосторожности в условиях сложной эпидемиологической обстановки», обслуживая все категории транспортных средств. Специальную и специализированную технику просят разрешить обслуживать в полном объеме.

Кроме того, Калинин предлагает расширить перечень непродовольственных товаров первой необходимости в Москве, включив в него запасные части, смазочные материалы и технические жидкости для обслуживания и ремонта автомашин.

21 октября Собянин своим указом ввел в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Закрыты общепит, организации сферы услуг и непродовольственные магазины, под категорию которых попадают автосервисы и точки, продающие автомобильные товары. Продолжают работать аптеки и продуктовые магазины. Оказание услуг в центрах «Мои документы» приостановлено. В детских садах, школах, кружках и секциях объявлены каникулы, а студентов отправили на дистанционное обучение.

Театры и музеи столицы могут продолжать работу при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением зарплаты. Он разрешил регионам при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлять их после 7 ноября.