Все дороги, как известно, ведут в Рим. И, соответственно, — из Рима. Только вот куда доберется Большая двадцатка и все человечество вместе с ней — серьезный вопрос.

G20 могла бы, при известном желании, сформировать что-то вроде мирового правительства. 20 ведущих экономик мира сегодня объединяют 60% населения нашей планеты, экспортируют 75% всех товаров и производят 80% земного ВВП.

Чисто теоретически, согласованные действия этих 20 стран могут преобразовать весь мир. В свое время руководители стран 20-ки сумели серьезно улучшить мировую ситуацию, например, после финансового кризиса 2008 года. Да и само возникновение 20-ки во многом обязано кризису 1997 года.

Сегодня на повестке дня снова финансовые проблемы, но не они одни — климат, пандемия, ситуация в Афганистане и многое другое требуют незамедлительных действия, согласования усилий, общего понимания подходов к проблемам.

Наверное, прошедший форум можно назвать удачным: разговоры были откровенными, стремление к взаимопониманию точно проявилось. Но надо понимать, что 20-ка не организация, а формат для дискуссий, встреча (реальная или виртуальная) могущественных политиков лицом к лицу.

Наиболее впечатляющий результат был достигнут в экономической сфере. В известном смысле введение минимального налога для корпораций в размере 15% можно считать беспрецедентным. В этом вопросе ведущие мировые страны оказались на редкость едины: все пообещали следовать достигнутой договоренности. Есть правда немало вопросов, как это все будет реализовано, каким образом государства будут взаимодействовать в этом вопросе и тому подобное. Но, надо полагать, резолюции форума о налогах предшествовала большая подготовительная работа: собирались эксперты, министры финансов и специалисты по экономике. А это означает, что план введения в действие новых налогов есть. В любом случае, будет очень любопытно посмотреть, как все же эта идея реализуется.

Что касается климата, то тут каких-то совсем удивительных прорывов не наблюдалось. Впрочем, лидеры ряда стран плавно переехали на КОП-26 в Глазго, где обсуждение климатических вопросов станет главной темой. Надо заметить, что громкость и частота разного рода высказываний о климате явно не вполне соответствует реальной активности и практическим шагам. Понятно, что климатическая тема «зацепила» население многих стран, понятно, что надо соответствовать пожеланиям избирателей, но иногда кажется, что демагогия в этом вопросе уже начинает вредить. Чего стоит хотя бы пафосное явление Бориса Джонсона на руинах Колизея? Мило? Конечно, но вот только ничего непосредственно практического из этого заявления не вытекает.

Впрочем, климатическая тема реально сложна и требует серьезной аналитической работы, поскольку многое в происходящем потеплении не вполне понятно. Конечно же, уменьшение вредных выбросов и загрязнения окружающей среды точно полезно, но вот приведут ли предполагаемые меры к хотя бы остановке роста температуры Земли — отдельный вопрос.

При всей важности климатической темы приходится констатировать, что всем странам предстоит еще многое сделать: договориться о необходимых действиях, рационально рассчитать предстоящие сложности, найти механизм и согласования, и контроля за принимаемыми мерами. И, повторю, надо как-то ограничить политическую демагогию и манипуляции. Это уже создает угрозу реальному процессу защиты экологии планеты.

Успехи двадцатки на фронте пандемии вполне умерены. Прекрасно, что в самом начале форума поблагодарили врачей. И можно считать своего рода достижением, что ведущие страны хотят добиться 40% вакцинации всех землян до конца этого года и 70% вакцинации к середине следующего. Хочу еще раз напомнить, что население 20-ки составляет примерно 60% населения всей Земли, то есть главный резерв непривитых — в самих развитых странах.

Вообще, конечно, можно только удивляться, насколько неэффективна кооперация между странами в деле борьбы с пандемией. Казалось бы, при первых признаках беды участники 20-ки должны были собраться, создать какой-то эффективный международный институт, может быть на базе Всемирной организации здравоохранения, поручить ему срочную разработку необходимых мер, вакцин, в общем, всего, что нужно. Еще лучше было бы на время пандемии приостановить распри, во всяком случае между странами 20-ки, в общем, в самом деле объединиться. Ничего подобного не произошло, даже серьезной попытки не было. С трудом удалось наладить сотрудничество внутри существующих союзов и организаций. Остается смотреть, как ведущие страны после римского саммита будут помогать друг другу и остальным странам.

Встреча стран Большой двадцатки завершилась вполне себе прилично. Глядишь, и будет польза. И в экономическом положении всего мира: пандемия только усилила имущественное неравенство, нарастила долги, и с этим надо что-то делать. И в климатическом: все же отрадно, что все согласны с необходимостью решительных действий, при этом, желательно, хорошенько продуманных. И в деле борьбы с пандемией есть какой-то прогресс: пообещали улучшение дел с вакцинацией, может как-то удастся преодолеть протекционизм и предвзятости в деле признания вакцин.

Но главный вопрос, на мой взгляд, пока остался без ответа. И вопрос этот в том, насколько страны 20-ки готовы все вместе, открыто и честно, сознательно заняться созданием мирового порядка. Старый ведь в в самом деле разрушился. Новый возникает стихийно, как результат конкуренции между странами и различного рода их объединениями. По всей видимости, ни у кого всеобъемлющего плана нет (может и есть какие-то тайные или хитрые мечты, но это не в счет). А 20-ка — теоретически — обладает ресурсом для того, чтобы хотя бы попытаться направлять процесс мирового развития и формирования нового мирового порядка. Обладает, но пока не использует этот ресурс. И нынешний римский форум показал, что уровень согласия между странами критически низок и для эффективного управления мировым развитием его не хватает. Но что есть, то есть. И это точно не самое худшее.

И еще. Вообще-то странно видеть кортеж из 85 лимузинов Джо Байдена в Риме, доставляющих президента США для разговоров о климате. А в Глазго больше или меньше будет? Так, деталь...

Автор — председатель совета фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, член Союза писателей

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