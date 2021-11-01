Макрон заявил об обмане со стороны премьер-министра Австралии

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что его обманул премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Вопрос касается партнерства в сфере безопасности AUKUS. В четверг впервые состоялся телефонный разговор политиков после скандала, передает телеканал «Известия». Ранее Австралия отказалась от поставок подлодок из Франции. Макрон считает, что такие действия подорвали доверие между странами. 15 сентября было объявлено о создании соглашения AUKUS. В оборонном партнерстве заявлены Австралия, Великобритания и США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.