Медведев заявил о наступлении продовольственного кризиса в мире

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о наступлении продовольственного кризиса на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в его статье, опубликованной в понедельник, 1 ноября, в «Российской газете».

«Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», — указал зампред Совбеза.

По его словам, сейчас в мировой экономике происходит спад, который намного серьезнее, чем был в период финансового кризиса 2008-2009 годов.

«Международные организации оценивают его масштабы в диапазоне от 3,3% (данные МВФ) до 3,6% (Всемирный Банк). В отдельных странах это еще более ощутимо. Экономика Великобритании сжалась в 2020 году на 9,8%, Франции — на 8,1%, Германии — на 4,9%, Канады - на 5,4%, ЮАР — на 7%, Индии — на 8% (по данным Всемирного Банка)», — отметил Медведев.

Но при этом более продвинутые экономики демонстрируют способность к ускоренному восстановлению.

«Так, по прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, большинство развитых стран полностью восстановят докризисный уровень (с точки зрения ВВП на душу населения) к концу 2022 года. Некоторые развивающиеся страны смогут вернуться к допандемийным показателям не ранее 2024 года», — уточнил Медведев.

Он отметил, что преодолеть последствия возникшей ситуации можно путем проведения эффективной политики, направленной на дальнейшее восстановление экономики, удержание ценовой стабильности.

«Уже сейчас высокий уровень долга в некоторых странах и невиданные темпы инфляции стали новыми вызовами на пути к этим целям. Многое будет зависеть и от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг», — заключил Медведев.

31 октября американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода. Таким образом он отреагировал на просьбу исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли. Тот заявил, что $6 млрд на борьбу с угрозой голода и его последствиями для человечества позволят справиться с «катастрофой».

26 октября в исследовании Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации, входящих в ООН сообщалось о том, что 23 млн жителям Афганистана грозят истощение и голодная смерть в ноябре из-за острой нехватки продовольствия.

Авторы исследования сделали такие выводы, учитывали несколько факторов: засуха, конфликт, пандемия и экономический кризис.

По данным ООН, число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия в Афганистане, увеличилось на 37% по сравнению с последней оценкой, проведенной в апреле. В группе особого риска — 3,2 млн детей в возрасте до пяти лет. Миллиону детей грозит голодная смерть, предупреждали в начале октября Всемирная продовольственная программа и ЮНИСЕФ.

Если раньше страдали в основном жители сельских районов, то сегодня в плачевном положении оказались и горожане.