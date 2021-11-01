Прямой эфир
Спорт
Валиева представила на Гран-при в Канаде показательный номер «Аватар»
Мир
Молдавия осталась довольна контрактом на поставку газа из России
Общество
На МЦД-4 откроют еще три станции до конца 2021 года
Происшествия
Человек пострадал при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы
Культура
Группа Limp Bizkit выпустила альбом впервые за 10 лет
Мир
На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве из-за России
Мир
В мире ввели более 7 млрд доз вакцин от коронавируса
Мир
Сирийский военнослужащий погиб при обстреле в провинции Латакия
Мир
В США пригрозили Украине гневом России из-за ситуации в Донбассе
Мир
Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за договора о подлодках

Медведев заявил о наступлении продовольственного кризиса в мире

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о наступлении продовольственного кризиса на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в его статье, опубликованной в понедельник, 1 ноября, в «Российской газете».

«У людей нарастает чувство несбывшихся ожиданий»
Главные цитаты из выступления Владимира Путина на заседании клуба «Валдай»

«Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», — указал зампред Совбеза.

По его словам, сейчас в мировой экономике происходит спад, который намного серьезнее, чем был в период финансового кризиса 2008-2009 годов.

«Международные организации оценивают его масштабы в диапазоне от 3,3% (данные МВФ) до 3,6% (Всемирный Банк). В отдельных странах это еще более ощутимо. Экономика Великобритании сжалась в 2020 году на 9,8%, Франции — на 8,1%, Германии — на 4,9%, Канады - на 5,4%, ЮАР — на 7%, Индии — на 8% (по данным Всемирного Банка)», — отметил Медведев.

Но при этом более продвинутые экономики демонстрируют способность к ускоренному восстановлению.

«Так, по прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, большинство развитых стран полностью восстановят докризисный уровень (с точки зрения ВВП на душу населения) к концу 2022 года. Некоторые развивающиеся страны смогут вернуться к допандемийным показателям не ранее 2024 года», — уточнил Медведев.

Он отметил, что преодолеть последствия возникшей ситуации можно путем проведения эффективной политики, направленной на дальнейшее восстановление экономики, удержание ценовой стабильности.

«Уже сейчас высокий уровень долга в некоторых странах и невиданные темпы инфляции стали новыми вызовами на пути к этим целям. Многое будет зависеть и от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг», — заключил Медведев.

31 октября американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода. Таким образом он отреагировал на просьбу исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли. Тот заявил, что $6 млрд на борьбу с угрозой голода и его последствиями для человечества позволят справиться с «катастрофой».

26 октября в исследовании Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации, входящих в ООН сообщалось о том, что 23 млн жителям Афганистана грозят истощение и голодная смерть в ноябре из-за острой нехватки продовольствия.

Авторы исследования сделали такие выводы, учитывали несколько факторов: засуха, конфликт, пандемия и экономический кризис.

По данным ООН, число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия в Афганистане, увеличилось на 37% по сравнению с последней оценкой, проведенной в апреле. В группе особого риска — 3,2 млн детей в возрасте до пяти лет. Миллиону детей грозит голодная смерть, предупреждали в начале октября Всемирная продовольственная программа и ЮНИСЕФ.

Если раньше страдали в основном жители сельских районов, то сегодня в плачевном положении оказались и горожане.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021