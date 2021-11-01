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Сбербанк позволит делать инвестиции от 100 рублей

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В ноябре у клиентов Сбербанка появится возможность делать микроинвестиции: планируется запустить продукт, позволяющий вкладываться в фондовый рынок от 100 рублей. Об этом в интервью «Известиям» сообщила старший вице-президент и руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

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«В ноябре мы запустим в «Сбербанк Онлайн» инвестиционную копилку на основе ПИФов. В нее можно будет вложиться от 100 рублей. В следующем году в приложение добавится возможность инвестировать через инвесткопилку в биржевые фонды. Это перспективный инструмент вовлечения клиентов в сбережения и инвестиции», — рассказала Наталья Алымова.

По ее словам, вместе с тем до конца 2021 года в Сбербанке планируется запустить новый фонд для венчурных инвестиций (pre-IPO фонд), а также стратегию доверительного управления на китайский рынок.

Начиная с 2020 года, россияне стали активно инвестировать в фондовый рынок. По данным Мосбиржи, количество брокерских счетов частных инвесторов только с начала 2021 года выросло на 55% и по итогам августа достигло 22,5 млн.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«В прошлом году произошла настоящая реинкарнация ИСЖ»

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